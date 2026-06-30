Bundesländer-Daten signalisieren überraschend sinkende Inflation im Juni

Berlin, 30. ⁠Jun (Reuters) - Die Inflation in Deutschland ist im Juni wegen fallender Ölpreise und durch den Tankrabatt voraussichtlich erneut gesunken. Darauf deuten erste Daten aus den Bundesländern zu den Verbraucherpreisen hin. In Bayern fiel die Teuerungsrate von 2,6 Prozent im Mai auf 2,5 Prozent, in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ‌jeweils von 2,4 auf 2,1 Prozent und in Niedersachsen von 2,7 auf 2,5 Prozent. Das Statistische Bundesamt will ab 14.00 Uhr eine Schätzung zur bundesweiten Entwicklung abgeben. ⁠Von der Nachrichtenagentur ⁠Reuters befragte Ökonomen rechnen bislang mit einer unveränderten Inflationsrate von 2,6 Prozent.

"Die Entspannung im Iran-Konflikt hat zuletzt die globalen Ölpreise auf das Vorkrisenniveau fallen lassen", sagte der Ökonom der Berenberg Bank, Felxi Schmidt. "Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den deutschen Inflationszahlen wider." Für die Europäische Zentralbank (EZB) seien das gute Nachrichten. "Die durch den Irankrieg ausgelöste Inflationswelle scheint ‌sich abzuschwächen", sagte Schmidt. Dies könnte der EZB erlauben, ‌von einer weiteren Zinsanhebung im Juli abzusehen. Im Juni hatte sie den Leitzins erstmals seit knapp drei Jahren heraufgesetzt - von 2,0 auf 2,25 Prozent.

Der Ende Februar begonnene Krieg der USA und ⁠Israels gegen den Iran hat die Energiepreise in die Höhe getrieben. Um das Tanken für ‌Verbraucher wie Unternehmen günstiger zu machen, wurde im ⁠Mai ein befristeter Tankrabatt eingeführt, der auch im Juni gilt. Er dämpft der Bundesbank zufolge die Inflation um etwa einen viertel Prozentpunkt.

In NRW kosteten Kraftstoffe im Juni 8,3 Prozent weniger als im Vormonat - auch "vor dem Hintergrund des sogenannten ‌Tankrabatts der Bundesregierung", wie das Landesamt für ⁠Statistik erklärte. Zudem verbilligten sich einige Lebensmittel, ⁠darunter Obst und Gemüse.

Weniger Unternehmen in Deutschland wollen ihre Preise anheben. Das entsprechende Barometer für die Preiserwartungen sank im Juni auf 26,4 Punkte, von 30,0 Zählern im Mai, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage mitteilte. "Sinkende Energiepreise, zu denen die Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten zusätzlich beigetragen haben, scheinen die Unternehmen zuversichtlicher hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage gemacht zu haben", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Allerdings dürften die Produzenten- und Verbraucherpreise in den kommenden Monaten weiterhin steigen." So liege der Indikator seit dem Ausbruch des ⁠Iran-Kriegs noch erheblich über dem Durchschnitt von 18,3 für den Zeitraum 2023 bis 2025.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)