Kunststoffkonzern

Covestro baut neue Großanlage in Shanghai

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Homepage Covestro

Der Kunststoffkonzern Covestro plant den Bau einer neuen Großanlage für die Kunststoffproduktion in China. ‌Zudem werde eine weitere Investition in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) geprüft, teilte ⁠das ⁠zum Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi gehörende Leverkusener Unternehmen am Dienstag mit. Mit den Projekten will Covestro seine weltweite Führungsposition bei ‌dem Kunststoff-Vorprodukt MDI ausbauen. ‌Die Anlage in Shanghai soll eine Jahreskapazität von 660.000 Tonnen haben ⁠und zum Ende des Jahrzehnts die ‌Produktion aufnehmen.

Covestro ⁠rechne mit einer anhaltenden Nachfrage nach dem Kunststoff-Vorprodukt MDI (Methylendiphenyldiisocyanat), insbesondere in Asien und im Nahen ‌Osten. MDI ⁠ist ein Grundstoff für ⁠Hartschaum, der etwa zur Dämmung von Gebäuden und in Kühlschränken eingesetzt wird. Beide Anlagen sollen klimaneutral arbeiten.

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