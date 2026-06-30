Covestro baut neue Großanlage in Shanghai

Der Kunststoffkonzern Covestro plant den Bau einer neuen Großanlage für die Kunststoffproduktion in China. ‌Zudem werde eine weitere Investition in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) geprüft, teilte ⁠das ⁠zum Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi gehörende Leverkusener Unternehmen am Dienstag mit. Mit den Projekten will Covestro seine weltweite Führungsposition bei ‌dem Kunststoff-Vorprodukt MDI ausbauen. ‌Die Anlage in Shanghai soll eine Jahreskapazität von 660.000 Tonnen haben ⁠und zum Ende des Jahrzehnts die ‌Produktion aufnehmen.

Covestro ⁠rechne mit einer anhaltenden Nachfrage nach dem Kunststoff-Vorprodukt MDI (Methylendiphenyldiisocyanat), insbesondere in Asien und im Nahen ‌Osten. MDI ⁠ist ein Grundstoff für ⁠Hartschaum, der etwa zur Dämmung von Gebäuden und in Kühlschränken eingesetzt wird. Beide Anlagen sollen klimaneutral arbeiten.