DAX® - Bewegungspotenzial staut sich auf

Der DAX® startete relativ ruhig mit einer Hoch-Tief-Spanne von lediglich gut 200 Punkten in die neue Handelswoche. Im Vergleich zum Vortagesschluss ergibt sich zudem nur eine geringe Veränderung. Per Saldo ergibt sich ein sog. Innenstab – und zwar exakt im Bereich der 50-Tage-Linie (akt. bei 24.602 Punkten). Die angeführte Glättung stellt eine erste Unterstützung dar. Übergeordnet ist derzeit bei den deutschen Standardwerten eine gewisse Lethargie festzustellen. Aufgrund der aktuellen Bewegungsarmut staut sich ein gewisses Bewegungspotenzial auf. Damit sich dieses entlädt, sind zwei Zonen entscheidend. Zum einen dient die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Glättung (akt. bei 24.254/24.243 Punkten) als großer Taktgeber auf der Unterseite. Zum anderen definieren die Hochs bei 25.500 Punkten die entscheidende Hürden, um ein neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Seit dem Allzeithoch von Mitte Januar bei 25.508 Punkten haben die deutschen Standardwerte auf diesem Niveau mehrfach nach unten gedreht. Da auch der Monatschart die Bedeutung dieser Signalmarke unterstreicht, handelt es sich um ein Signallevel von hoher Relevanz.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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