Dax dürfte dank Vorgaben aus Asien mit Gewinnen starten

Der Dax dürfte am Dienstag einen neuerlichen Erholungsversuch unternehmen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 24.777 Punkte.

Am Vortag hatte er seine 50-Tage zum dritten Mal in jüngster Zeit gehalten. Gute Vorgaben sprechen für einen stärkeren Tagestrend. So hatte sich der Nasdaq 100 in den USA bereits klar erholt. Dem schlossen sich der japanische Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi an.

US-Börsen nach Rückschlag erholt

Nach dem jüngsten Rückschlag an der überwiegend mit Technologieaktien bestückten US-Börse Nasdaq haben Schnäppchenjäger am Montag wieder für deutliche Kurszuwächse gesorgt. Zudem verhalf die von Fusions- und Übernahmefantasien geprägte Stimmung in der Telekombranche Standardwerten zu Gewinnen. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 0,59 Prozent aus dem Tag. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone letztlich um rund 2,3 Prozent.

Asiens Börsen folgen US-Vorgaben

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überweigend zugelegt. In Japan legte der japanische Nikkei 225 zuletzt um 1,6 Prozent zu. Auch für den chinesischen Festlandindex CSI 300 ging es um 1,1 Prozent aufwärts. Der Hongkonger Hang Seng schwächelt hingegen. Er gab um rund rund 1,4 Prozent nach. Die Anleger waren nach den positiven Vorgaben aus den USA insgesamt vor allem bei Technologiewerten wieder risikobereiter.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 70.581 + 1,60 Prozent Hang Seng 22.711 - 1,37 Prozent CSI 300 4.966 + 0,79 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,46 + 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,86 + 0,001 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,37 - 0,005 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 72,26 Dollar - 0,89 Dollar WTI 70,02 Dollar - 0,73 Dollar

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 44 (49) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 235 (225) EUR - 'OVERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)

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