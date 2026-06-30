Frankfurt, 30. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent niedriger ‌bei 24.627 Punkten geschlossen. Die Aussicht auf eine Rückkehr der beiden Kriegsparteien USA und Iran an den ⁠Verhandlungstisch hatte ⁠an der Wall Street dagegen für steigende Kurse gesorgt. Im Blick haben die Anleger weiter die Lage im Nahen Osten und angepeilte Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Katar.

Zudem stehen im ‌Tagesverlauf die Inflationsdaten für Deutschland für ‌Juni an, bevor am Mittwoch die Daten für die Euro-Zone folgen. Die Inflation in Deutschland dürfte sich im Juni ⁠auf erhöhtem Niveau stabilisieren. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte ‌Experten erwarten, dass sich ⁠die Teuerungsrate auf dem Vormonatswert von 2,6 Prozent einpendeln wird. Während in den USA mehrere Zinsschritte eingepreist werden, schwindet die Erwartung der Börsianer an ‌weitere Zinserhöhungen der Europäischen ⁠Zentralbank (EZB).

Vor diesem Hintergrund schauen Investoren ⁠auch mit Interesse auf das EZB-Forum im portugiesischen Sintra, das noch bis Mittwoch stattfindet. Das Treffen gilt als das europäische Pendant zur legendären Fed-Veranstaltung in Jackson Hole.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.626,89

EuroStoxx50 6.231,63

EuroStoxx50-Future 6.264,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 52.182,74 +0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.440,43 +1,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 70.548,09 +1,6%

Shanghai 4.082,13 +0,2%

Hang Seng 22.752,96 -1,1%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)