Dax legt kräftig zu - Adidas-Aktie nach WM-Aus im Minus

Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag Kursgewinne gefolgt. An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag kräftig nach oben gegangen, diese guten Vorgaben treiben den deutschen Leitindex Dax an. In den ersten Handelsminuten ging es für den Dax um knapp ein Prozent auf 24.838 Zähler nach oben.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg ebenfalls um knapp ein Prozent auf 31.767 Punkte.

Seit gut zwei Wochen pendelt der Dax zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab. "Der deutsche Aktienindex befindet sich in einer trendlosen Verfassung", konstatierte am Morgen die Landesbank Helaba. "Der Dax fällt ins Sommerloch", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Der Sommer-Blues habe die Börse erfasst, die Kursschwankungen ließen nach und die Handelsumsätze gingen zurück.

Siemens Energy führt Dax an

An die Spitze des Dax setzten sich die Aktien von Siemens Energy, die um fünf Prozent stiegen. Einem Händler zufolge hat sich der Energietechnikkonzern zuversichtlich zur aktuellen Geschäftslage geäußert.

Mit dem Rückenwind von der Nasdaq-Börse waren Aktien der Halbleiterbranche gesucht. Im Dax verteuerten sich Infineon um 2,5 Prozent. Im MDax legten Siltronic um 3,5 Prozent zu, Aixtron um 2,5 Prozent und Jenoptik um 2,3 Prozent zu.

Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Prüfung des Jahresabschlusses von 2023 der Beteiligungsgesellschaft Mutares einen Fehler gefunden. Im Anhang habe ein Vermerk zur Restlaufzeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen gefehlt, teilten Bafin und Mutares mit. Anleger nahmen es mehr als gelassen, Mutares-Aktien stiegen um gut zwei Prozent. Mutares erklärte, die entsprechende Angabe sei in den veröffentlichten Abschlüssen 2024 und 2025 bereits ergänzt, einschließlich einer rückwirkenden Darstellung zum 31. Dezember 2023.

Adidas startet mit Kursrücksetzer

Nach dem frühen Aus für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft hat die Aktie des Ausrüsters Adidas am Dienstag nachgegeben. In den ersten Handelsminuten verloren die Aktien von Adidas rund zwei Prozent auf 177,75 Euro.

Das Fußballereignis und die damit verbundene Nachfrage vor allem nach dem Trikot der deutschen Kicker hatten den Aktienkurs jüngst kräftig nach oben getrieben. Von den Tiefs von Mitte Mai bei knapp 140 Euro hatten die Papiere um fast 30 Prozent zugelegt. Adidas-Chef Björn Gulden hatte das Trikot jüngst einen Verkaufsschlager genannt. Die Nachfrage dürfte nun wohl deutlich nachlassen.

Ein Händler sagte, dass die WM das Umsatzwachstum im zweiten Quartal spürbar angetrieben haben dürfte. Dem stünden mit Blick auf die Ergebnisse allerdings deutlich höhere Ausgaben für das Marketing im Zusammenhang mit der sportlichen Großveranstaltung gegenüber. Unter dem Strich dürfte Adidas aber Marktanteile hinzugewinnen, vor allem auf dem nordamerikanischen Markt. Ab 2027 werden die deutschen Nationalteams von Nike ausgestattet.

(Mit Material von dpa-AFX)

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