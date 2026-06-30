Frankfurt, ⁠30. Jun (Reuters) - Dax-Anleger lassen sich von der Euphorie an der Wall Street anstecken. Der deutsche Leitindex zog nach einem ‌schwachen Wochenstart zur Eröffnung am Dienstag um 0,8 Prozent auf 24.818 Punkte ⁠an. "US-Technologiewerte ⁠haben an der Wall Street eine Erholung ausgelöst", konstatierte Kyle Rodda, Analyst beim Broker Capital.com. "Unterstützt wurde die Kursbewegung von etwas konstruktiveren Signalen rund ‌um mögliche Gespräche zwischen ‌den USA und Iran sowie von Aktivitäten zum Quartalsende."

Lange Gesichter gab es ⁠dagegen nach dem frühen WM-Aus der Fußball-Nationalmannschaft ‌bei Adidas-Aktionären. Die ⁠Titel des Sportartikelherstellers gaben in den ersten Handelsminuten mehr als zwei Prozent nach. Deutschland ist in ‌der ersten KO-Runde ⁠am Vorabend nach Elfmeterschießen ⁠gegen Paraguay ausgeschieden. Nach der jüngsten Rally machten Anleger Kasse. Adidas ist Ausrüster mehrerer Mannschaften, darunter letztmalig auch der deutschen Nationalmannschaft.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)