Dax nimmt Kurs auf die 25.000-Punkte-Marke

Dax-Widerstand 25.00 25.500 Dax-Unterstützung 24.600 24.200

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte sich zum Start in die neue Handelswoche gestern erneut oberhalb der wichtigen Unterstützung um 24.600 Punkte halten, mehr gelang den Käufern allerdings nicht. Heute Vormittag startete der Index dann mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und legte um über 200 Punkte zu.

Dax-Ausblick:

Der deutsche Leitindex kann sich heute erholen und steigt im Stundenchart zurück in den mittleren Bereich des Abwärtstrendkanals. Zuvor hatte die wichtige Horizontalunterstützung bei 24.600 Punkten erneut gehalten und damit eine solide Grundlage für die aktuelle Aufwärtsbewegung geschaffen. Innerhalb des Trendkanals spricht die Charttechnik nun zunächst für weiter steigende Kurse in Richtung der Marke von 25.000 Punkten.

Für ein nachhaltigeres Kaufsignal wäre jedoch ein Ausbruch über die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals erforderlich. Erst dann würde sich das charttechnische Bild deutlich aufhellen und zusätzliches Aufwärtspotenzial eröffnen.