DAX setzt Erholung fort
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag fester. Der DAX legt im frühen Handel deutlich zu und nähert sich erneut dem Bereich um 25.000 Punkte. Auch der Euro Stoxx 50 notiert im Plus und startet freundlich in den Handelstag. Unterstützung kommt von den US-Börsen, wo die Indizes vorbörslich ebenfalls leichte Aufschläge verzeichnen. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit moderaten Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Märkte stehen weiterhin die diplomatischen Bemühungen rund um den Nahen Osten. Nach der jüngsten Eskalation in der Straße von Hormus richten sich die Blicke auf mögliche Gespräche zwischen Vertretern der USA und des Iran. Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf bleibt ein wichtiger Einflussfaktor für die globale Risikostimmung.
Daneben verfolgen Investoren das laufende EZB-Notenbankforum in Sintra. Mehrere Redebeiträge von EZB-Vertretern, darunter Isabel Schnabel, Philip Lane und Piero Cipollone, stehen auf der Agenda und könnten Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Siemens Energy zählt zu den stärksten Werten im frühen Handel. Auslöser ist eine zuversichtliche Einschätzung des Unternehmens zur aktuellen Geschäftsentwicklung. Die positiven Signale stärken das Vertrauen der Anleger in die operative Dynamik des Energietechnikkonzerns.
Mutares legt ebenfalls deutlich zu. Obwohl die Finanzaufsicht Bafin bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 einen formalen Fehler festgestellt hat, bewerten Investoren die Auswirkungen als gering. Das Unternehmen verweist darauf, dass die betreffende Angabe in den Folgeabschlüssen bereits ergänzt wurde.
Adidas steht dagegen unter Druck. Nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft rechnen Marktteilnehmer mit einer nachlassenden Nachfrage nach Fanartikeln. Die Papiere hatten zuvor von der hohen Trikotnachfrage profitiert und in den vergangenen Wochen eine bemerkenswerte Aufholbewegung gezeigt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN6WJK
|11,96
|23641,201039 Punkte
|20,92
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8ESW
|5,1
|24329,640369 Punkte
|49,99
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN4EQY
|22,12
|22616,789648 Punkte
|11,19
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN81M5
|4,12
|25201,026961 Punkte
|59,40
|Open End
|Siemens Energy AG
|Bull
|UN8NY9
|2,04
|145,427824 EUR
|8,01
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.06.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|RWE AG
|Call
|UN1NL0
|0,12
|70,00 EUR
|9,65
|16.12.2026
|Adidas AG
|Call
|UG9ZE9
|0,24
|220,00 EUR
|11,54
|16.09.2026
|Union Pacific Corp
|Call
|UG2FV3
|0,57
|320,00 USD
|10,12
|16.12.2026
|Bayer AG
|Call
|UN2AWZ
|1,76
|60,00 EUR
|6,67
|16.12.2026
|Oracle Corp.
|Put
|UN9UDL
|1,17
|150,00 USD
|-5,4
|19.08.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.06.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UN2HU7
|0,38
|26268,085684 Punkte
|-15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR02A7
|15,25
|906,342265 EUR
|15
|Open End
|BioNTEch SE ADR
|Long
|HD36D9
|4,53
|47,145017 USD
|2
|Open End
|Stellantis N.V.
|Long
|UN4DC7
|3,70
|3,256379 EUR
|3
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UG6JXS
|0,68
|34736,504861 Punkte
|-6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.06.2026; 11:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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