Dax steigt stark, bleibt aber knapp unter 25.000 Punkten

Der Dax hat am Dienstag dank steigender Kurse in New York deutlich zugelegt. Ganz reichte es für den Sprung über die zuletzt umkämpfte Marke von 25.000 Punkten aber nicht. Der Leitindex schloss 1,5 Prozent höher bei 24.995 Punkten. In der zweiten Reihe verbesserte sich der MDax der mittelgroßen Werte um 1,03 Prozent auf 31.809 Zähler.

Die Erholung an den Börsen bleibt intakt", schrieb Marktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Vor allem in den USA seien bei den Tech-Werten wieder Schnäppchenjäger unterwegs und trieben den Nasdaq 100 weiter nach oben. Auch die Börsenstatistik spreche klar für den Juli, der historisch zu den stärkeren Börsenmonaten zähle.

Unklar und somit ein Unsicherheitsfaktor bleibt indes die Lage im Nahen Osten. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus gibt es trotz einer Reise von US-Vertretern nach Katar vorerst keine neuen Gespräche mit dem Iran.

Wenig kurstreibende Nachrichten bei Einzelwerten

Ruhig ist derweil die Nachrichtenlage zu Einzelwerten. An die Spitze des Dax setzten sich die Aktien von Siemens Energy, die um 5,6 Prozent stiegen. Aus jüngsten Aussagen des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Erwartungen liegen könnte, schrieb Analyst Alasdair Leslie vom Investmenthaus Bernstein.

Mit dem Rückenwind von der Nasdaq-Börse waren Aktien der Halbleiterbranche gesucht. Im Dax verteuerten sich Infineon um 4,4 Prozent. Im MDax legten Siltronic, Aixtron und Jenoptik um bis zu 3,8 Prozent zu.

Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Prüfung des Jahresabschlusses von 2023 der Beteiligungsgesellschaft Mutares einen Fehler gefunden. Im Anhang habe ein Vermerk zur Restlaufzeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen gefehlt, teilten Bafin und Mutares mit.

Anleger nahmen es mehr als gelassen, Mutares-Aktien verloren leichte 0,6 Prozent. Mutares erklärte, die entsprechende Angabe sei in den veröffentlichten Abschlüssen 2024 und 2025 bereits ergänzt, einschließlich einer rückwirkenden Darstellung zum 31. Dezember 2023.

Gold rutscht zeitweise unter 4.000 US-Dollar

Der Euro bewegte sich indes kaum. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1426 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas nachgegeben und war zeitweise unter 1,14 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1394 (Montag: 1,1406) Dollar fest.

Die Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise belastete den Euro kaum. Die Inflationsrate war im Juni unerwartet gefallen. "Ein schneller Sinkflug ist aber nicht zu erwarten", kommentierte Michael Herzum, Chefvolkswirt bei Union Investment.

Gold rutschte kurzzeitig unter die Marke von 4.000 US-Dollar, erholte sich anschließend aber etwas. Zuletzt notierte der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) 0,3 Prozent höher bei 4.027 US-Dollar. Gleichwohl fehlt es weiterhin an klaren Aufwärtstreibern, aktuell rangiert der Goldkurs nach einem klaren Abwärtstrend auf dem niedrigsten Niveau seit vergangenem November.

(mit Material von dpa-AFX)