Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Verbraucherpreise im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte am Vormittag um 0,15 Prozent auf 127,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,84 Prozent. In den großen Ländern der Eurozone sanken die Renditen.

Gestützt wurden die Anleihen durch die am Vormittag veröffentlichten vorläufigen Verbraucherpreisdaten aus den deutschen Bundesländern. Im Juni ist die Inflationsrate in sechs Bundesländern jeweils gesunken. Die Zahlen für die gesamte Bundesrepublik werden um 14.00 Uhr veröffentlicht. Zudem ist in Frankreich die Inflation zum ersten Mal seit Ausbruch des Iran-Krieges gesunken.

Die Märkte blicken zudem auf die Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra. Die EZB bleibt trotz der Fortschritte im Friedensprozess zwischen den USA und dem Iran, die die Ölpreise dämpfen, besorgt über die Inflation. Die Folgewirkungen des Ölpreisanstiegs würden sich wahrscheinlich erst nach einiger Zeit bemerkbar machen, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

Die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin unklar. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus könnte es am Dienstag in Katar zu Gesprächen zwischen Vertretern der USA und dem Iran kommen.

"Der Iran hat um ein Treffen gebeten", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Von iranischer Seite klang das allerdings anders. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, "sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde", sagte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi laut iranischer Nachrichtenagentur Isna. Die Ölpreisentwicklung hatte sich zuletzt auch immer auf die Anleihekurse ausgewirkt. Schließlich sind die Ölpreise wichtig für die Inflationsaussichten./jsl/la/jha/