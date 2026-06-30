Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Juni nur leicht

Berlin, 30. ⁠Jun (Reuters) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland ist im Juni nur leicht gesunken. Die Zahl der Erwerbslosen ging um 15.000 auf 2,936 Millionen zurück, wie die ‌Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 ⁠Prozent. "Am Arbeitsmarkt ⁠ist kaum Veränderung zu sehen", sagte BA-Chefin Andrea Nahles in Nürnberg. Die Arbeitslosigkeit sinke nur wenig. Bei der sozialabgabenpflichtigen Beschäftigung setzte sich die leichte Abwärtstendenz fort. Unter Herausrechnung der Saisoneffekte sank ‌die Arbeitslosenzahl im Monatsvergleich um ‌1000.

Die BA sprach von einem verhaltenen Ausklang der üblichen Frühjahrsbelebung. Diese war als Folge der konjunkturellen Schwäche ⁠und der Auswirkungen des Iran-Krieges ohnehin schwach ausgefallen. Sie ‌endet regelmäßig im Juni, ⁠bevor mit dem Beginn von Sommerferien und Betriebspausen die Arbeitslosenzahlen im Juli wieder steigen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die Zahl der Arbeitslosen ‌um 22.000 höher. Die ⁠Unterbeschäftigung, die auch Teilnehmer ⁠an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfasst, lag mit 3,605 Millionen Menschen um 19.000 höher als vor einem Jahr. Nach den aktuellsten Daten für April wurde für 133.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Das waren laut BA 101.000 weniger als im Vorjahresmonat.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)