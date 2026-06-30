Deutsche Bank zieht sich aus indischem Privatkunden-Geschäft zurück

München/Bangalore, 30. ⁠Jun (Reuters) - Die Deutsche Bank zieht sich aus dem Geschäft mit Privatkunden und Millionären in Indien zurück. Sie verkauft ihr dortiges Filial-, Private-Banking- und Vermögensverwaltungs-Geschäft an die indische Kotak ‌Mahindra Bank, wie die beiden Institute am Dienstag mitteilten. Rund 1000 Mitarbeiter sollen zu Kotak wechseln. Der ⁠neue Eigentümern ⁠bezifferte den Kaufpreis auf 2,82 Milliarden Rupien (umgerechnet 26 Millionen Euro). Die Deutsche Bank hat in Indien 150.000 Privatkunden mit Einlagen von umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro, einem verwalteten Vermögen von einer Milliarde Euro und Krediten ‌über 2,7 Milliarden Euro.

"Der geplante Ausstieg ‌der Privatkundenbank aus dem inländischen Geschäft mit Privatkunden sowie wohlhabenden und vermögenden Kunden in Indien stellt einen weiteren Schritt ⁠dar, unser Geschäft zu vereinfachen und uns auf unsere ‌Stärken zu konzentrieren", sagte Privatkundenvorstand ⁠Claudio de Sanctis. Mit im Ausland lebenden Indern und mit indischen Firmen wolle die Deutsche Bank weiter im Geschäft bleiben. Durch den Verkauf werde Kapital ‌freigesetzt, das die Bank ⁠in wachstums- und renditestärkere Geschäfte ⁠investieren könne, sagte de Sanctis.

Die Deutsche Bank hatte das Geschäft im vergangenen Jahr zum Verkauf gestellt. Ausländische Banken tun sich in Indien trotz des wachsenden Wohlstands schwer, weil die Konkurrenz mit heimischen Banken groß ist und sie regulatorischen Beschränkungen unterliegen.

(Bericht von Alexander Hübner, Tom Sims und Chandini Monnappa. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)