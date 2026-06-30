Deutsche Inflationsrate fällt im Juni überraschend
Reuters · Uhr
Berlin, 30. Jun (Reuters) - Sinkende Ölpreise und der Tankrabatt haben im Juni die Inflation in Deutschland gedrückt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,6 Prozent im Mai, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine unveränderte Inflationsrate von 2,6 Prozent erwartet.
(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
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