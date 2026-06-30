Berlin, ⁠30. Jun (Reuters) - Sinkende Ölpreise und der Tankrabatt haben im ‌Juni die Inflation in Deutschland gedrückt. Waren ⁠und ⁠Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 2,3 Prozent im Vergleich ‌zum Vorjahresmonat, nach ‌2,6 Prozent im Mai, wie das ⁠Statistische Bundesamt am ‌Dienstag in ⁠einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte ‌Ökonomen ⁠hatten eine ⁠unveränderte Inflationsrate von 2,6 Prozent erwartet.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)