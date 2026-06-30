Deutsche Inflationsrate nähert sich dem Vorkrisenniveau

Berlin, 30. Jun (Reuters) - ⁠Die Inflation in Deutschland nähert sich allmählich dem Vorkrisenniveau an. Im Juni verteuerten sich Waren und Dienstleistungen dank fallender Ölpreise und Tankrabatt nur noch um 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Mai war die Inflationsrate auf 2,6 Prozent zurückgegangen, nachdem sie im April bei 2,9 Prozent und im März bei 2,7 Prozent gelegen hatte. Unmittelbar vor Ausbruch des Iran-Kriegs im ‌Februar betrug sie noch 1,9 Prozent. Die Entwicklung kommt überraschend: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Juni einen unveränderten Wert vorausgesagt.

"Die Entspannung im Iran-Konflikt hat zuletzt die globalen Ölpreise auf das Vorkrisenniveau fallen lassen", sagte der Ökonom der ⁠Berenberg Bank, Felix ⁠Schmidt. "Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den deutschen Inflationszahlen wider." Der Ende Februar begonnene Krieg der USA und Israels gegen den Iran hatte die Energiepreise zunächst in die Höhe getrieben. Um das Tanken für Verbraucher wie Unternehmen günstiger zu machen, wurde für Mai und Juni ein befristeter Tankrabatt eingeführt, der Studien zufolge weitgehend an die Kunden weitergegeben wurde. Er dämpfte der Bundesbank zufolge die Inflation um etwa einen viertel Prozentpunkt.

"IM JULI SOLLTE SIE WIEDER STEIGEN"

Mit dem Ende der milliardenschweren staatlichen Subvention rechnen Experten ‌mit einem Anziehen der Inflation. "Im Juli sollte sie wieder steigen, weil der Tankrabatt ‌wegfällt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Außerdem werden die Unternehmen den Energiepreisanstieg schrittweise an die Verbraucher weitergeben." Deshalb dürfte die Inflation bis zum Jahreswechsel auf einem erhöhten Niveau zwischen zweieinhalb und drei Prozent schwanken.

Insgesamt kostete Energie im Juni nur noch 3,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, nach ⁠6,6 Prozent im Mai. Nahrungsmittel verteuerten sich mit erneut 0,4 Prozent unterdurchschnittlich. Mit dieser sehr günstigen Entwicklung könnte es aber bald vorbei ‌sein, warnt Ökonomin Stefanie Schoenwald von der Förderbank KfW: "Die hohen Düngerpreise ⁠der letzten Wochen und der sich abzeichnende gravierende El Nino dürften Wirkung zeigen." Für Dienstleistungen wie Versicherungen oder Reisen wurden ebenfalls wie im Mai 3,1 Prozent mehr verlangt. Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, legten erneut um 2,5 Prozent zu. Von Mai auf Juni fielen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,3 Prozent.

"INFLATIONSWELLE SCHEINT ‌SICH ABZUSCHWÄCHEN"

Für die Europäische Zentralbank (EZB) bedeutet die Preisentwicklung in Deutschland gute ⁠Nachrichten. "Die durch den Iran-Krieg ausgelöste Inflationswelle scheint sich abzuschwächen", ⁠sagte Berenberg-Experte Schmidt. Dies könnte der EZB erlauben, von einer weiteren Zinsanhebung im Juli abzusehen. "Wir gehen deshalb davon aus, dass es keine weiteren Zinserhöhungen geben wird", sagte der Chefökonom von Union Investment, Michael Herzum. Im Juni hatten die Währungshüter den Leitzins erstmals seit knapp drei Jahren heraufgesetzt - von 2,0 auf 2,25 Prozent.

Künftig wollen weniger Unternehmen in Deutschland ihre Preise anheben. Das entsprechende Barometer für die Preiserwartungen sank im Juni auf 26,4 Punkte, von 30,0 Zählern im Mai, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage mitteilte. "Sinkende Energiepreise, zu denen die Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten zusätzlich beigetragen haben, scheinen die Unternehmen zuversichtlicher hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage gemacht zu haben", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Allerdings dürften die Produzenten- und Verbraucherpreise in den ⁠kommenden Monaten weiterhin steigen." So liege der Indikator seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs noch erheblich über dem Durchschnitt von 18,3 für den Zeitraum 2023 bis 2025.

(Bericht von Rene Wagner, Mitareit Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)