Diese Aktien profitieren vom Anthropic Börsengang

Der KI-Sektor bleibt eines der wichtigsten Themen an der Börse. Mit möglichen Börsengängen von Anthropic und OpenAI rückt die Frage stärker in den Fokus, welche Unternehmen vom nächsten großen Entwicklungsschritt im KI-Markt profitieren könnten.

Doch nicht nur die KI-Unternehmen selbst sind spannend. Viele börsennotierte Konzerne verdienen bereits heute an der Infrastruktur im Hintergrund: Rechenzentren, Chips, Speicher, Cloud-Plattformen, Energieversorgung und Finanzierung werden zu zentralen Bausteinen der nächsten KI-Wachstumsphase.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf die wichtigsten potenziellen Profiteure rund um Anthropic, OpenAI und den anhaltenden KI-Investitionsboom. Im Fokus stehen unter anderem Amazon, Broadcom, Micron, Alphabet, Goldman Sachs, NextEra Energy und SanDisk.

Welche Aktien könnten vom KI-Boom besonders profitieren – und wo ist bereits zu viel Zukunft eingepreist?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an Alphabet Inc. (WKN: A14Y6H / A14Y6F) und Broadcom Inc. (WKN: A2JG9Z). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.