EQS-Adhoc: aconnic AG: gibt die Verlängerung der bestehenden Fremdkapitalfinanzierung bekannt und verschiebt die Veröffentlichung des Finanzberichts 2025 bis zum 30. September 2026

EQS-Ad-hoc: aconnic AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag/Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung

aconnic AG: gibt die Verlängerung der bestehenden Fremdkapitalfinanzierung bekannt und verschiebt die Veröffentlichung des Finanzberichts 2025 bis zum 30. September 2026



30.06.2026 / 21:53 CET/CEST

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aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, gibt bekannt, dass die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025, die ursprünglich für den 30. Juni 2026 vorgesehen war, verschoben wurde. Die Verschiebung folgt auf die kurzfristig erzielte Vereinbarung, die bestehende Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 23 Mio. EUR bis Juli 2027 zu verlängern, die ursprünglich am 31. Juli 2026 fällig gewesen wäre.

Darüber hinaus befindet sich aconnic in der abschließenden Verhandlungsphase für eine Betriebsmittelfinanzierung in Höhe von 4 Mio. EUR. Diese zusätzlichen Mittel werden es aconnic ermöglichen, die Lieferkettenfinanzierung für Komponenten und Rohstoffe im Zusammenhang mit dem derzeitigen Auftragsbestand in Höhe von 42 Mio. EUR sicherzustellen.

Da die Bestätigungen und Fortschritte dieser Transaktionen erst kürzlich eingegangen sind, wird zusätzliche Zeit benötigt, um die Bilanzierung abzuschließen, die entsprechenden Angaben zu prüfen und sicherzustellen, dass der Jahresabschluss die aktualisierte Finanzierungsstruktur des Unternehmens korrekt widerspiegelt.

Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verschiebung ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Finanzierungstransaktionen und die damit verbundenen Anforderungen an die Finanzberichterstattung zurückzuführen ist.

“Wir sind uns bewusst, dass eine fristgerechte Berichterstattung und Kommunikation für unsere Aktionäre und den Kapitalmarkt von grundlegender Bedeutung sind und bedauern die Verzögerung. In den letzten zwei Jahren sah sich aconnic mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, darunter Investitionskürzungen seitens der Kunden vor dem Hintergrund globaler politischer und wirtschaftlicher Instabilität, was zu einer organisatorischen Umstrukturierung und Kosteneinsparungen von etwa 30 % bzw. 5 Millionen Euro pro Jahr führte. aconnic hat weiterhin in neue Produkte und Märkte investiert, um seine Position als europäischer Netzwerkanbieter für leistungsstarke Gigabit-Netze und Quantennetzwerksicherheit zu stärken.”, sagt Werner Neubauer, Vorstand der aconnic AG. “Dank der Unterstützung unserer Lieferanten und Geschäftspartner sowie der herausragenden Leistungen des aconnic-Teams konnten wir zahlreiche neue Kunden gewinnen und im Jahr 2026 einen Rekordauftragseingang verzeichnen, der uns motiviert, die vor uns liegenden Herausforderungen anzugehen und zu meistern.”

aconnic arbeitet mit seinen Wirtschaftsprüfern und Beratern intensiv zusammen, um den Jahresabschluss fertigzustellen und geht aktuell davon aus, diesen spätestens am 30. September 2026 zu veröffentlichen. Falls erforderlich, wird eine weitere Mitteilung erfolgen.

Die im Mai 2026 angekündigten Finanzierungsprojekte werden fortgesetzt.

Über aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologieanbieter und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Als einziger internationaler Systemanbieter für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland trägt die aconnic AG zur strategischen und technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von leistungsstarken Gigabit-Netzwerken mit Schwerpunkt auf Netzwerksicherheit, einschließlich postquanten-sicherer Kommunikation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, sowie Technologien und Produkten zur Abscheidung und Speicherung von CO2, um durch CO2-Abscheidung und Bioenergie Klimaneutralität zu erreichen. Systeme mit Hardware, Software und Dienstleistungen werden von Kunden wie der Deutschen Telekom, Orange, Telecom Italia, FiberCop, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil genutzt. Die aconnic AG ist seit 2006 an der deutschen Börse notiert.

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