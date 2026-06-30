EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel
EQS-Ad-hoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel
30.06.2026 / 18:14 CET/CEST
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Hamburg, 30. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat hat sich heute mit den Vorstandsmitgliedern Henning Rath und Jan-Erik Schulien einvernehmlich auf eine Beendigung der Vorstandstätigkeit zum Ablauf des 30. Juni 2026 verständigt. Herr Gunnar Binder wurde zum neuen Vorstandsmitglied bestellt und wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat verschiedene Optionen für eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft prüfen und den Kapitalmarkt zeitnah darüber informieren.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DWK Deutsche Wasserkraft AG
|Schopenstehl 22
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 8541 6868
|Fax:
|+49 40 679 580-52
|E-Mail:
|info@deutschewasserkraft.com
|Internet:
|www.deutschewasserkraft.com
|ISIN:
|DE000A2AAB74, DE000A289VN8
|WKN:
|A2AAB7, A289VN
|Börsen:
|Freiverkehr in Hamburg
|EQS News ID:
|2357246
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