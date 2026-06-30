EQS-Adhoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel

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Thema: Erneuerbare Energien
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EQS-Ad-hoc: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
DWK Deutsche Wasserkraft AG : Vorstandswechsel

30.06.2026 / 18:14 CET/CEST
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Hamburg, 30. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat hat sich heute mit den Vorstandsmitgliedern Henning Rath und Jan-Erik Schulien einvernehmlich auf eine Beendigung der Vorstandstätigkeit zum Ablauf des 30. Juni 2026 verständigt. Herr Gunnar Binder wurde zum neuen Vorstandsmitglied bestellt und wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat verschiedene Optionen für eine strategische Neuausrichtung der Gesellschaft prüfen und den Kapitalmarkt zeitnah darüber informieren.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:DWK Deutsche Wasserkraft AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 40 8541 6868
Fax:+49 40 679 580-52
E-Mail:info@deutschewasserkraft.com
Internet:www.deutschewasserkraft.com
ISIN:DE000A2AAB74, DE000A289VN8
WKN:A2AAB7, A289VN
Börsen:Freiverkehr in Hamburg
EQS News ID:2357246
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