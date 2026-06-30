EQS-Adhoc: H2 Core AG: Bestellung neuer Vorstand

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EQS-Ad-hoc: H2 Core AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
H2 Core AG: Bestellung neuer Vorstand

30.06.2026 / 18:02 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014


Bestellung neuer Vorstand

Heide, 30. Juni 2026 – Die H2 Core AG gibt bekannt, dass Herr Hansjörg Plaggemars heute mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zum neuen Alleinvorstand der Gesellschaft bestellt wurde.

Der neue Vorstand wird unverzüglich die aktuelle Situation der Gesellschaft analysieren. Dazu wird insbesondere die Statusprüfung in Bezug auf den Jahresabschluss gehören sowie die Klärung der Frage, ob die Gesellschaft finanziell überlebensfähig ist.

Ende der Insiderinformation

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:H2 Core AG
Rüsdorfer Str. 8
25746 Heide
Deutschland
E-Mail:ir@h2core.com
Internet:www.h2core.com
ISIN:DE000A0H1GY2
WKN:A0H1GY
Börsen:Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt, München, Tradegate BSX
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