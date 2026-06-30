EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
30.06.2026 / 17:41 CET/CEST
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Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.07.2026
Ort:
https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.07.2026
Ort:
https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.07.2026
Ort:
https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.07.2026
Ort:
https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gateway Real Estate AG
|Hardenbergstraße 28a
|10623 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.gateway-re.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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