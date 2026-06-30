EQS-AFR: issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: issuance.swiss AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.06.2026 / 21:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die issuance.swiss AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://issuance.swiss/unhcr-cardano/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://issuance.swiss/unhcr-cardano/

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: issuance.swiss AG Untere Roostmatt 8 CH-6300 Zug Schweiz Internet: https://issuance.swiss/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2357316 30.06.2026 CET/CEST