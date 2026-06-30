EQS-AFR: issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: issuance.swiss AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
issuance.swiss AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.06.2026 / 21:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die issuance.swiss AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://issuance.swiss/unhcr-cardano/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://issuance.swiss/unhcr-cardano/

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:issuance.swiss AG
Untere Roostmatt 8
CH-6300 Zug
Schweiz
Internet:https://issuance.swiss/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2357316 30.06.2026 CET/CEST

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