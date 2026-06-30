EQS-AFR: PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PSI Software SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.06.2026 / 22:06 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PSI Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026

Ort:

https://www.psi.de/Einzelabschluss_PSI_SE_2025.pdf

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026

Ort:

https://www.psi.de/Bericht_2025.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026

Ort:

https://www.psi.de/Report_2025.pdf

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://www.psi.de/Bericht_Q2_2026.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://www.psi.de/Report_Q2_2026.pdf

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Internet:www.psi.de
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