EQS-AFR: PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PSI Software SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PSI Software SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
30.06.2026 / 22:06 CET/CEST
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Hiermit gibt die PSI Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026
Ort:
https://www.psi.de/Einzelabschluss_PSI_SE_2025.pdf
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026
Ort:
https://www.psi.de/Bericht_2025.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.07.2026
Ort:
https://www.psi.de/Report_2025.pdf
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort:
https://www.psi.de/Bericht_Q2_2026.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026
Ort:
https://www.psi.de/Report_Q2_2026.pdf
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.psi.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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