EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Petra Block-Bockholt, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.06.2026 / 14:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Petra
Nachname(n): Block-Bockholt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Matthias
Nachname(n): Bockholt
Position: Gesellschafter der Komplementärin der ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) LEI
529900BCUIZZOY4FXQ88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005760029

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,605 EUR 47.787,88 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,6050 EUR 47.787,8800 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Internet: https://www.aboenergy.com/

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105848  30.06.2026 CET/CEST

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