EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Petra Block-Bockholt, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.06.2026 / 14:08 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Petra Nachname(n): Block-Bockholt

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Matthias Nachname(n): Bockholt Position: Gesellschafter der Komplementärin der ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ABO Energy GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900BCUIZZOY4FXQ88

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005760029

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,605 EUR 47.787,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,6050 EUR 47.787,8800 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ABO Energy GmbH & Co. KGaA Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland Internet: https://www.aboenergy.com/

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