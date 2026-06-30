EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Petra Block-Bockholt, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.06.2026 / 14:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Petra
|Nachname(n):
|Block-Bockholt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Matthias
|Nachname(n):
|Bockholt
|Position:
|Gesellschafter der Komplementärin der ABO Energy GmbH & Co. KGaA
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900BCUIZZOY4FXQ88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005760029
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,605 EUR
|47.787,88 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,6050 EUR
|47.787,8800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|Unter den Eichen 7
|65195 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aboenergy.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105848 30.06.2026 CET/CEST
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