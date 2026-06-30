EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Kathrin Köhling, Erwerb von 443 Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.06.2026 / 13:19 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Kathrin Nachname(n): Köhling

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LEG Immobilien SE

b) LEI

391200SO40AKONBO0Z96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 443 Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 49,348 EUR 21.861,164 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 49,3480 EUR 21.861,1640 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LEG Immobilien SE Flughafenstraße 99 40474 Düsseldorf Deutschland Internet: www.leg-se.com

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