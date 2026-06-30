EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Volker Wiegel, Erwerb von 771 Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025.

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.06.2026 / 13:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Volker
Nachname(n):Wiegel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LEG Immobilien SE

b) LEI

391200SO40AKONBO0Z96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 771 Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
49,348 EUR38.047,308 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
49,3480 EUR38.047,3080 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.leg-se.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105842 30.06.2026 CET/CEST

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