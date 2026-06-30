EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Erwerb von 1241 Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.06.2026 / 13:04 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Lars
|Nachname(n):
|von Lackum
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LEG Immobilien SE
b) LEI
|391200SO40AKONBO0Z96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000LEG1110
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 1241 Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2025.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|49,348 EUR
|49.594,74 EUR
|49,348 EUR
|11.646,128 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|49,3480 EUR
|61.240,8680 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEG Immobilien SE
|Flughafenstraße 99
|40474 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.leg-se.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105840 30.06.2026 CET/CEST