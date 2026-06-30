EQS-DD: Northern Data AG: Dr. Tom Oliver Schorling, Umtausch von insgesamt 20.770 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 42.123,637 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.06.2026 / 19:03 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Tom Oliver
|Nachname(n):
|Schorling
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorsitzender des Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Northern Data AG
b) LEI
|391200LB6JA3HAQWTS32
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0SMU87
b) Art des Geschäfts
|Umtausch von insgesamt 20.770 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 42.123,637 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. (ISIN US78137L1052) im Zusammenhang mit dem Vollzug des freiwilligen öffentlichen Umtauschangebots der Rumble Deutschland AG an die Aktionäre der Northern Data AG zu dem angebotenen Umtauschverhältnis von 1 zu 2,0281.
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|29.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Northern Data AG
|An der Welle 3
|60322 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.northerndata.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105852 30.06.2026 CET/CEST