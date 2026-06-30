EQS-DD: Northern Data AG: Liebling Kronberg Capital GmbH, Umtausch von insgesamt 63.363 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 128.506,50 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble ...

Umtausch von insgesamt 63.363 Aktien der Northern Data AG gegen insgesamt 128.506,50 neu ausgegebene Stammaktien der Klasse A der Rumble Inc. (ISIN US78137L1052) im Zusammenhang mit dem Vollzug des freiwilligen öffentlichen Umtauschangebots der Rumble Deutschland AG an die Aktionäre der Northern Data AG zu dem angebotenen Umtauschverhältnis von 1 zu 2,0281.