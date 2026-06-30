EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., Bei dieser Transaktion handelt es sich um eine außerbörsliche Übertragung von Aktien im Rahmen einer familieninternen Umstrukturierung von ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.06.2026 / 17:07 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Koehler Invest N.V.
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Michael Stephan Rolf
|Nachname(n):
|Köhler
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Redcare Pharmacy N.V.
b) LEI
|529900JK6UXHY1YKZ082
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|NL0012044747
b) Art des Geschäfts
|Bei dieser Transaktion handelt es sich um eine außerbörsliche Übertragung von Aktien im Rahmen einer familieninternen Umstrukturierung von Beteiligungen und nicht um einen Verkauf von Aktien über den Markt.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|64,40 EUR
|772.800,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|64,4000 EUR
|772.800,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|Ende der Mitteilung
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