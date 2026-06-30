EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.06.2026 / 17:05 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Theresa Margarete
|Nachname(n):
|Holler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Redcare Pharmacy N.V.
b) LEI
|529900JK6UXHY1YKZ082
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|NL0012044747
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|67,2000 EUR
|13.440,00 EUR
|67,3000 EUR
|13.460,00 EUR
|67,3500 EUR
|13.470,00 EUR
|67,5000 EUR
|13.500,00 EUR
|67,7500 EUR
|13.550,00 EUR
|67,6390 EUR
|13.527,80 EUR
|67,4000 EUR
|13.480,00 EUR
|68,5000 EUR
|13.700,00 EUR
|67,5000 EUR
|13.500,00 EUR
|67,6000 EUR
|13.520,00 EUR
|66,1500 EUR
|6.615,00 EUR
|66,3000 EUR
|13.260,00 EUR
|66,2000 EUR
|13.240,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|67,3051 EUR
|168.262,8000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|25.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105850 30.06.2026 CET/CEST
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