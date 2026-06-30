EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.06.2026 / 17:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Theresa Margarete
Nachname(n):Holler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI

529900JK6UXHY1YKZ082 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:NL0012044747

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
67,2000 EUR13.440,00 EUR
67,3000 EUR13.460,00 EUR
67,3500 EUR13.470,00 EUR
67,5000 EUR13.500,00 EUR
67,7500 EUR13.550,00 EUR
67,6390 EUR13.527,80 EUR
67,4000 EUR13.480,00 EUR
68,5000 EUR13.700,00 EUR
67,5000 EUR13.500,00 EUR
67,6000 EUR13.520,00 EUR
66,1500 EUR6.615,00 EUR
66,3000 EUR13.260,00 EUR
66,2000 EUR13.240,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
67,3051 EUR168.262,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Internet:www.redcare-pharmacy.com
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105850 30.06.2026 CET/CEST

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