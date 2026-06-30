EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.06.2026 / 17:05 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Theresa Margarete Nachname(n): Holler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI

529900JK6UXHY1YKZ082

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: NL0012044747

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 67,2000 EUR 13.440,00 EUR 67,3000 EUR 13.460,00 EUR 67,3500 EUR 13.470,00 EUR 67,5000 EUR 13.500,00 EUR 67,7500 EUR 13.550,00 EUR 67,6390 EUR 13.527,80 EUR 67,4000 EUR 13.480,00 EUR 68,5000 EUR 13.700,00 EUR 67,5000 EUR 13.500,00 EUR 67,6000 EUR 13.520,00 EUR 66,1500 EUR 6.615,00 EUR 66,3000 EUR 13.260,00 EUR 66,2000 EUR 13.240,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 67,3051 EUR 168.262,8000 EUR

e) Datum des Geschäfts

25.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande Internet: www.redcare-pharmacy.com

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