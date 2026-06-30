EQS-News: Das Mutares-Portfoliounternehmen Amaneos schließt die Übernahme des europäischen Automobilbeleuchtungsgeschäfts von Magna als strategische Ergänzung für LMS ab

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Das Mutares-Portfoliounternehmen Amaneos schließt die Übernahme des europäischen Automobilbeleuchtungsgeschäfts von Magna als strategische Ergänzung für LMS ab



30.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Das Mutares-Portfoliounternehmen Amaneos schließt die Übernahme des europäischen Automobilbeleuchtungsgeschäfts von Magna als strategische Ergänzung für LMS ab

Strategische Übernahme des europäischen Automobilbeleuchtungsgeschäfts von Magna mit einem Umsatz von ca. EUR 200 Mio. im Jahr 2025

Transformatives Add-on für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS) zur Schaffung eines vollintegrierten Exterieur-Systemanbieters

Erhebliche operative und kommerzielle Synergien

München, 30. Juni 2026 – Amaneos, Teil der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hat die Übernahme des europäischen Automobilbeleuchtungsgeschäfts von Magna (NYSE: MGA; TSX: MG), einem der weltweit führenden Automobilzulieferer, erfolgreich abgeschlossen. Die Übernahme stellt für Amaneos und seine Tochtergesellschaft LMS eine transformative Ergänzung dar und stärkt die Systemintegrationsfähigkeiten der Gruppe erheblich, indem Außenmodule mit fortschrittlichen Beleuchtungstechnologien unter einer industriellen Plattform vereint werden.

Im Jahr 2025 erzielte das Geschäft einen Umsatz von rund EUR 200 Mio. und beschäftigte etwa 1.500 Mitarbeitende. Das Produktportfolio umfasst Front- und Heckbeleuchtung, Akzentbeleuchtung sowie beleuchtete Kühlergrill- und Panel-Lösungen, gestützt auf fortschrittliche Kompetenzen in den Bereichen LED, OLED, Micro-/Mini-LED und Matrix-ADB-Systeme.

LMS, Teil der Amaneos-Gruppe, hat die europäischen Beleuchtungsaktivitäten von Magna übernommen, bestehend aus zwei Produktionsstätten in Moncalieri (Italien) und Kostrzyn nad Odrą (Polen) sowie zwei Entwicklungszentren in Rivoli (Italien) und Ostrava (Tschechische Republik).

Durch die direkte Integration von Heck- und Frontbeleuchtungslösungen in die Außenverkleidungen von LMS rückt Amaneos weiter in der Wertschöpfungskette vor – von der Komponentenfertigung hin zu komplexen, technologiegetriebenen Modullösungen – und bietet OEMs damit verbesserte Funktionalität, Designflexibilität und eine reduzierte Komplexität der Schnittstellen. Die Kombination erweitert die Marktpräsenz sowohl im Massen- als auch im Premiumsegment, während gemeinsame Strukturen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Beschaffung und Fertigung die Innovationszyklen beschleunigen und die betriebliche Effizienz sowie die Margenausweitung vorantreiben sollen.



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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