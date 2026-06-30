EQS-News: Der African Guarantee Fund ernennt Herrn Constant N’ZI zum Geschäftsführer der Gruppe

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Der African Guarantee Fund ernennt Herrn Constant N’ZI zum Geschäftsführer der Gruppe



30.06.2026 / 07:13 CET/CEST

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Herr N'ZI hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, den technischen Bankbereich mit der erforderlichen Führungskompetenz und dem Beziehungsaufbau zu allen Stakeholdern zu verbinden

NAIROBI, Kenia, 29. Juni 2026/APO Group/ -- Im Anschluss an seine 15. Jahreshauptversammlung und Vorstandssitzung, die letzte Woche stattfanden, freut sich der African Guarantee Fund (AGF) (www.AGF.Africa) die Ernennung von Herrn Constant N’ZI zum Gruppen-CEO mit Wirkung vom 23. Juni 2026 bekannt zu geben.



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Herr N’ZI verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Bankwesen, Risikomanagement, Entwicklungsfinanzierung und Stakeholder-Beziehungen. Zuvor war er als stellvertretender Geschäftsführer der Gruppe und Chief Risk Officer der AGF tätig, bevor er im Februar 2026 zum Interims-Konzernvorstandsvorsitzenden ernannt wurde. Herr N'ZI hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, den technischen Bankbereich mit der erforderlichen Führungskompetenz und dem Beziehungsaufbau zu allen Stakeholdern zu verbinden.

Seine Ernennung folgt einem umfassenden und strengen Auswahlverfahren, das vom Vorstand durchgeführt wurde, um eine Führungspersönlichkeit zu identifizieren, die in der Lage ist, die Gruppe durch ihre nächste Wachstumsphase zu führen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu stärken und ihre Wirkung auf dem afrikanischen Kontinent zu vertiefen.

Da die AGF ein ehrgeiziges Programm zur Kapitalbeschaffung vorantreibt, um ihre Garantiekapazität zu erweitern und mehr KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) zu unterstützen, steht die Ernennung von Herrn N’ZI für Kontinuität, Stabilität und neuen Schwung für die Institution.

Die Aktionäre des Unternehmens und der Vorstand haben dem neuen Gruppen-CEO ihre Glückwünsche ausgesprochen und ihr Vertrauen in Herrn N’ZI bekräftigt, das Unternehmen in eine neue Ära zu führen.

Zur Ernennung äußerte sich Felix BIKPO, der Vorstandsvorsitzende, wie folgt:

„Der Vorstand freut sich sehr, Constant als unseren neuen Gruppen-CEO willkommen zu heißen. Seine umfangreiche Führungserfahrung und sein tiefes Wissen über das Unternehmen, seinen Auftrag und die von den Aktionären festgelegte Vision machen ihn außerordentlich gut geeignet, die Gruppe in ihr nächstes Kapitel zu führen. Wir sind zuversichtlich, dass die Gruppe unter seiner Führung ihre Marktposition als führender Garantiefonds in Afrika weiter stärken, Wirkung auf dem gesamten Kontinent erzielen, den langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre sichern und den höchsten Standards in Bezug auf Unternehmensführung und Integrität verpflichtet bleiben wird.“

Zur Annahme der Ernennung erklärte Herr Constant N’ZI:

„Ich bin geehrt und bewegt vom Vertrauen, das der Vorstand und die Aktionäre in mich setzen, und fühle mich privilegiert, meine Reise mit der AGF als neuer Gruppen-CEO fortzusetzen. Die AGF hat eine leistungsstarke Plattform zur Mobilisierung von Finanzmitteln für afrikanische KMU aufgebaut, die Arbeitsplätze fördert und inklusives sowie nachhaltiges Wachstum vorantreibt. Gemeinsam mit unseren Aktionären, Vorstandsmitgliedern, dem Managementteam und unseren talentierten Mitarbeitenden, geschätzten Partnerfinanzinstitutionen und Geschäftspartnern sowie weiteren wichtigen Stakeholdern wird es meine Priorität sein, auf diesem starken Fundament aufzubauen, unsere finanzielle Performance zu stärken, zusätzliches Kapital zu mobilisieren, unsere Partnerschaften mit Finanzinstitutionen zu vertiefen und sicherzustellen, dass die AGF weiterhin nachhaltige Wirkung in ganz Afrika entfaltet.“

Verbreitet von der APO Group im Auftrag des African Guarantee Fund.

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Caption:AGF Group CEO, Mr. Constant N'ZI

Medienkontakt:

Schreiben Sie uns aninfo.communications@agf.africa

Über den African Guarantee Fund:

Der African Guarantee Fund (AGF) ist eine panafrikanische Nicht-Bank-Finanzinstitution, die sich der Förderung des Zugangs zu Finanzmitteln für kleine und mittlere Unternehmen in ganz Afrika widmet. Durch seine Garantieprodukte und Kapazitätsentwicklungsmaßnahmen für über 250 Partnerfinanzinstitutionen hat der AGF über 7 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln für KMU erschlossen, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung von Arbeitsplätzen, inklusivem Wachstum, von Frauen geführten Unternehmen, grüner Finanzierung und nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung in 44 afrikanischen Ländern liegt.

Der AGF wird von folgenden Aktionären und Förderern unterstützt: der Deutschen Entwicklungsbank (KfW), dem Impact Fund Denmark (ehemals Investitionsfonds für Entwicklungsländer – IFU), der Regierung Dänemarks durch die Dänische Internationale Entwicklungsbehörde (DANIDA), der Regierung Spaniens durch die Spanische Agentur für Internationale Zusammenarbeit (AECID), der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB), der französischen Entwicklungsagentur (AFD), dem Nordischen Entwicklungsfonds (NDF), der französischen Agentur für den Privatsektor (PROPARCO), der Westafrikanischen Entwicklungsbank (BOAD), Global Affairs Canada (GAC), TechnoServe, Norad, der Mastercard Foundation, der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum (OAPI) sowie der Visa Foundation.

Der African Guarantee Fund wird von Fitch Ratings mit AA- bewertet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.AGF.Africa

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