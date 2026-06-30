EQS-News: Deutscher Investor Relations Preis 2026: Wenn Märkte schwanken, zählt Kommunikation

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Deutscher Investor Relations Preis 2026: Wenn Märkte schwanken, zählt Kommunikation



30.06.2026 / 22:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

Deutscher Investor Relations Preis 2026: Wenn Märkte schwanken, zählt Kommunikation

Frankfurt am Main, 30. Juni 2026 – In einem Kapitalmarktumfeld, das von geopolitischen Unsicherheiten, wirtschaftlichen Umbrüchen und Fake News geprägt ist, wird eines immer wichtiger: die Fähigkeit, Orientierung zu geben. Die Gewinner des Deutschen IR-Preises 2026 zeigen eindrucksvoll, wie professionelle Investor Relations Vertrauen schafft, Erwartungen steuert und den Dialog mit dem Kapitalmarkt auf höchstem Niveau führt.

Mit dem Deutschen IR-Preis, ermittelt von Extel und verliehen von FINANCE-Magazin und dem DIRK – Deutscher Investor Relations Verband, werden jedes Jahr Persönlichkeiten und Unternehmen gewürdigt, die durch exzellente Kapitalmarktkommunikation Maßstäbe setzen. Die Auszeichnung wird dieses Jahr zum 26. Mal vergeben.

Die diesjährigen Preisträger, die auf dem Galaabend der 29. DIRK-Konferenz ausgezeichnet wurden, stehen stellvertretend für eine IR-Arbeit, die weit über die Vermittlung von Zahlen hinausgeht. Sie schaffen Verständnis für Strategie und Wertschöpfung, vermitteln auch in anspruchsvollen Marktphasen ein klares Bild der Unternehmensentwicklung und pflegen einen offenen, kontinuierlichen Austausch mit Investoren und Analysten. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zu Glaubwürdigkeit und Vertrauen am Kapitalmarkt.

Die Preisträger der einzelnen Kategorien lauten:

Kategorie: Beste IR-Kommunikation eines Unternehmens

DAX

1. Plätze: Infineon Technologies AG

Siemens Energy AG

3. Platz: SAP SE

MDAX

1. Platz: AIXTRON SE

2. Plätze: flatexDEGIRO SE

LANXESS AG

SDAX

1. Platz: SUSS MicroTec SE

2. Platz: Elmos Semiconductor SE

3. Platz: ProSiebenSat.1 Media SE

Kategorie: Beste IR-Kommunikation eines Head of IR

DAX

1. Platz: Leslie Iltgen

2. Platz: Hannes Wittig

3. Platz: Alexander Foltin

MDAX

1. Platz: Christian Ludwig

2. Platz: Florian Fuchs

3. Platz: Achim Schreck

SDAX

1. Platz: Sven Köpsel

2. Platz: Dirk Voigtländer

3. Platz: Ralf Hoppe

Kategorie: Beste ESG-Kommunikation eines Unternehmens

1. Plätze: GEA Group AG

RWE AG

3. Platz: Infineon Technologies AG

Die Verleihung des Deutschen Investor Relations Preises beruht auf der jährlichen Umfrage von Extel, die regelmäßig im Frühjahr durchgeführt wird.

Amani Korayeim, Director Corporate Product & Partnerships von Extel führt dazu aus: „In der diesjährigen Extel Developed Europe Executive Team Studie führt Deutschland das europäische Ranking nach Stimmanteil an und verzeichnet 2026 einen Anstieg der Voter-Partizipation von 12% sowie einen Zuwachs von 6% bei den nominierten Unternehmen - beides gegen den europäischen Trend, wo mehrere große Märkte rückläufige Beteiligung verzeichnen. Die stärksten Zuwächse kommen aus dem Vereinigten Königreich (+29) und den USA (+35), was die wachsende internationale Strahlkraft des deutschen Marktes unterstreicht und Deutschland klar als bevorzugten europäischen Markt im Fokus globaler Investoren positioniert. Capital Goods, Technology Hardware und Building & Construction führen die sektorale Dynamik an - ein Spiegelbild der fiskalischen Neuausrichtung, die Investoren zunehmend einpreisen.

Markus Dentz, Chefredakteur von FINANCE-Magazin gratuliert den Preisträgern: „Es freut mich sehr, herausragende IR-Arbeit auf diese Weise würdigen zu können. Ob bei Transaktionen oder im Tagesgeschäft – eine offene und verlässliche Kommunikation mit den Investoren ist heute ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das gilt für den Großkonzern ebenso wie für den börsennotierten Mittelständler."

„Gerade in Zeiten erhöhter Unsicherheit zeigt sich, wie wichtig professionelle Investor Relations für den Kapitalmarkt ist“, ergänzt Kay Bommer, Geschäftsführer des DIRK – Deutscher Investor Relations Verband. „Die ausgezeichneten IR-Verantwortlichen und Teams überzeugen durch Klarheit, Dialogstärke und ihre Fähigkeit, komplexe Entwicklungen verständlich einzuordnen. Sie sind Brückenbauer zwischen Unternehmen und Kapitalmarkt – und schaffen damit die Grundlage für Vertrauen.“

Für weitere Informationen:

DIRK – Deutscher Investor Relations Verband

Kay Bommer

Reuterweg 81

60323 Frankfurt

T. +49 (0) 69.9590 9490

M. +49 (0)173.2094 116

E. kbommer@dirk.org

www.dirk.org

Über den Deutschen Investor Relations Preis:

Seit 2001 werden herausragende Leistungen im IR-Bereich mit dem Deutschen Investor Relations Preis prämiert. Ausgezeichnet werden Unternehmen in den Kategorien DAX, MDAX und SDAX sowie die besten IR-Professionals der jeweiligen Indizes. Seit 2024 wurde der Preis um die Kategorie der besten ESG-Kommunikation eines Unternehmens erweitert. Die Gewinner werden auf Basis der Developed Europe Executive Team Survey von Extel ermittelt. Die Umfrage holt jährlich von tausenden Buy- und Sell-Side Professionals weltweit unabhängiges Feedback zu der IR-Arbeit börsennotierter Unternehmen ein.

Über den DIRK:

Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung.

Über Extel:

Seit über 50 Jahren etabliert sich Extel als die unumstrittene Autorität für unabhängige Wahrnehmungs- und Leistungsanalysen, die maßgebliche Qualitätsbewertungen von Interessengruppen in sechs strategischen geographischen Märkten liefert – mit präzisen Rankings und tiefgreifenden Peer-Analysen für weltweit führende Sell-Side Research-Teams, Führungskräfte und IR-Teams börsennotierter Unternehmen. Das strategische Rebranding transformierte Extel zur einzigen Quelle für datengetriebene Entscheidungsinstrumente, die kritische Schwachstellen identifizieren und Wachstumschancen aufdecken, indem der Fokus gezielt auf die entscheidenden Erfolgsfaktoren gerichtet wird. Durch die Expansion des Research-Portfolios zu einem umfassenden Beratungsservice vereint Extel IR-Wahrnehmungsanalysen, Markttrend-Intelligence und fortschrittliche Datenanalytik. Über 30.000 globale Investmentprofis tragen regelmäßig zu 10 regionalen Research-Studien bei und ermöglichen damit intelligente Ressourcenoptimierung, maximale C-Suite-Effizienz und den smartesten Ansatz für moderne Investor Relations.

Über FINANCE Magazin:

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