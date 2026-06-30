EQS-News: Gipfeltreffen zur Sicherheit in der PV- und ESS-Branche 2026: Einen neuen Weg zu einer sicheren und zuverlässigen Entwicklung ebnen

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Gipfeltreffen zur Sicherheit in der PV- und ESS-Branche 2026: Einen neuen Weg zu einer sicheren und zuverlässigen Entwicklung ebnen



30.06.2026 / 16:35 CET/CEST

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MÜNCHEN, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der Intersolar Europe 2026 veranstaltete Huawei Digital Power gemeinsam mit globalen Partnern am 24. Juni 2026 in München den ersten „2026 PV & ESS Safety Industry Summit", dessen Schwerpunkt auf den Sicherheitsrisiken und dem Missverhältnis beim Versicherungsschutz beim großflächigen Ausbau von PV+ESS im Rahmen der globalen Energiewende lag. Der Gipfel brachte renommierte Experten, Verbandsvertreter und Vertreter der Versicherungsbranche zusammen, um einen intensiven Dialog über Sicherheitsstandards für Energiespeicher, Herausforderungen im Brandnotfall, die Weiterentwicklung von Prüfverfahren und Innovationen im Versicherungswesen zu führen und damit einen neuen Weg für eine sichere und zuverlässige Entwicklung zu ebnen.

2026 PV & ESS Safety Industry Summit

Sicherheit bei PV+ESS erfordert eine qualitativ hochwertige Entwicklung Xia Hesheng, Vizepräsident von Huawei Digital Power und Leiter des Bereichs Strategie und Marketing bei Huawei Digital Power, betonte, dass die Sicherheit bei PV+ESS bei der Entwicklung des neuen Energiesystems keine Option, sondern eine Notwendigkeit sei. Es handelt sich nicht um einen einzelnen technologischen Durchbruch, sondern um die Integration verschiedener Disziplinen, darunter Elektrochemie, Wärmemanagement, Leistungselektronik, Digitaltechnik und KI. Huawei hat sich stets an den Grundsatz „Qualität steht an erster Stelle" gehalten und langfristig in Innovationen im Bereich der PV+ESS-Sicherheitstechnologie investiert, um die Sicherheit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu gewährleisten. Huawei wird mit der Branche zusammenarbeiten, um die umfassende Integration von quantitativen Sicherheitsbewertungen und Versicherungsmechanismen voranzutreiben und so eine qualitativ hochwertige Entwicklung der Branche für erneuerbare Energien zu fördern.

Durchbrüche im Bereich Sicherheit aus globaler Perspektive Gerrit Lührung, Leiter Systeminfrastruktur und BESS, Bundesverband Energiespeicher Systeme e.V. V. (BVES) erklärte, dass sich die Energiespeicherung angesichts der „Einschränkungskrise" von einem Instrument der kommerziellen Arbitrage zu einer zentralen Systemkomponente entwickelt habe. Derzeit beträgt die Gesamtkapazität der Batteriespeichersysteme (BESS) in Deutschland 19 GW, wobei das Wachstum vor allem vom Energieversorgungssektor sowie vom gewerblichen und industriellen Sektor getragen wird. In den nächsten drei Jahren muss die Branche regulatorische Auflagen überwinden, die neuen Sicherheitsrichtlinien einhalten und den Wert des Systems voll ausschöpfen.

Tom Hessels, Berater für Energie- und Verkehrssicherheit am Niederländischen Institut für öffentliche Sicherheit (NIPV), ist der Ansicht, dass Batteriebrände zunehmen, wobei die größte Herausforderung in den „Informationssilos" liege. Er forderte auf, die Prüfdaten gemäß UL 9540A (wie beispielsweise die Dauer des thermischen Durchgehens) sowie rund um die Uhr verfügbare Supportkanäle der Hersteller zu veröffentlichen, um die Informationslücke zwischen Feuerwehren und Herstellern zu schließen.

Mikel Arrese-Igor, leitender Ingenieur für Energiespeicher bei DNV, erklärte, dass etwa 70 % der BESS-Fehler auf Systemebene auftraten. Vollumfangstests, wie sie beispielsweise im Huawei LUNA2000-System durchgeführt wurden, ermöglichen die Validierung der Sicherheitsphilosophie und des „Safety-by-Design"-Ansatzes. In Zukunft wird die Branche die Prüfstandards voraussichtlich auf die „Installationsebene" ausweiten, sodass auch Kettenbrand-Szenarien einbezogen werden, bei denen andere, nicht batteriebezogene Umgebungsgehäuse beteiligt sind.

Bill Reaugh, Solar-Experte und leitender Ingenieur beim Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE), erklärte, dass die Transformation der Energiesysteme neue Risiken mit sich bringe. Sicherheit muss sich mithilfe eines digitalen Vertrauensmodells von der Komponentenebene auf die Ebene des Ökosystems ausweiten. Sicherheit und Schutz erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus und bilden einen geschlossenen Regelkreis, der Konzeption, Fertigung und Betrieb umfasst.

Technische Exzellenz und finanzielle Stärkung Zhu Jun, Produktdirektor für Utility GFM ESS bei Huawei Digital Power, wies darauf hin, dass die Branche vor vier großen Herausforderungen steht: thermischer Durchbruch, Ausfall der Hochspannungsisolierung, Netzstörungen und mangelnde Digitalisierung. Es muss ein Rahmenwerk für die quantitative Sicherheitsbewertung über den gesamten Lebenszyklus hinweg geschaffen werden, um das Risikoniveau von „Risikominderung der Zone B" auf „akzeptable Zone C" anzuheben. Huawei hat ein Verteidigungsnetzwerk nach dem Prinzip „passiver Schutz + proaktive Warnung" aufgebaut, das auf hochtemperaturbeständiger Isolierung, einer Rauchabsaugung mit Überdruck, einer intelligenten zweistufigen String-Architektur sowie KI-basierten Frühwarntechnologien basiert und sicherstellt, dass sich ein thermischer Durchlauf in Extremsituationen nicht ausbreitet.

Alastair Nicklin ACII, Senior Director of Business Development bei Willis Natural Resources, WTW, sprach sich dafür aus, dass die Versicherungsbranche zu einem Paradigma des „Design as Risk Control" übergehen sollte, bei dem „Risikowahrscheinlichkeit × Schadensschwere" quantifiziert wird, um einen dreidimensionalen, in sich geschlossenen Abwehrmechanismus zu schaffen, der die physischen, finanziellen und ökologischen Dimensionen abdeckt. Dies umfasst die Ausweitung der Brandschutzabstände auf die Eindämmung auf Mikroebene, die Ausweitung der Ausrüstungsreparatur auf die Absicherung gegen Umsatzausfälle sowie den Übergang von der Einhaltung von Standards hin zu einer überdurchschnittlichen Widerstandsfähigkeit.

Im Rahmen des Gipfels wurde das Weißbuch zur Sicherheit netzbildender Energiespeichersysteme (ESS) veröffentlicht, dessen Schwerpunkte auf dem Rahmenwerk für die quantitative Bewertung, dem Testverfahren für Angriffs- und Abwehrszenarien sowie den Digitalisierungswegen liegen. Darin wurde die Logik hinter den Konzepten „Verteidigung durch Offensive, datengestützte Ansätze und Iteration im geschlossenen Regelkreis" analysiert, wobei Leitlinien für Forschung und Entwicklung, Regulierung und Bauwesen bereitgestellt wurden und die Branche zu einem einheitlichen Sicherheitsparadigma geführt wurde.

Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper

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Cision

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