EQS-News: HIZENERGY präsentiert sich auf der „The smarter E Europe 2026" mit Hochleistungs-Speicherlösungen und strategischen Partnerschaften

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HIZENERGY präsentiert sich auf der „The smarter E Europe 2026" mit Hochleistungs-Speicherlösungen und strategischen Partnerschaften



30.06.2026 / 18:40 CET/CEST

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MÜNCHEN, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ – HIZENERGY präsentierte auf der „The smarter E Europe 2026" die Ergebnisse seiner vierjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit und stellte dabei leistungsstarke Energiespeicherlösungen vor, die speziell auf den europäischen Gewerbe- und Industriemarkt zugeschnitten sind. Während sich die meisten Hersteller auf den kurzfristigen Export von Produkten konzentrieren, stellte HIZENERGY umfassende Ergebnisse seiner strukturierten Strategie zur Expansion im Ausland vor.

Mit Innovationen den Bedürfnissen des europäischen Marktes gerecht werden

Angespornt durch die wachsende Nachfrage nach effizienten, normkonformen Energiespeichersystemen in Europa stellte HIZENERGY erstmals seine selbst entwickelten, flüssigkeitsgekühlten PCS-Modelle mit 300 kW und 460 kW vor und schloss damit entscheidende Lücken bei der Leistungskapazität in europäischen C&I-Projekten. Das engagierte Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens, das mehr als 50 % der Belegschaft ausmacht und zu dem auch promovierte und Master-Absolventen gehören, hat die vollständige eigenständige Beherrschung von Kerntechnologien wie topologischer Architektur, Flüssigkeitskühlung zur Wärmeableitung und Algorithmen für den Netzanschluss erreicht. Diese Innovation behebt weit verbreitete Probleme der Branche wie eine geringe Leistung pro Einheit, hohe Verluste im Parallelbetrieb, einen hohen Platzbedarf und eine begrenzte Skalierbarkeit der Kapazität. Dadurch werden der Energieverbrauch im Betrieb und die baulichen Kosten effektiv gesenkt und gleichzeitig die wirtschaftlichen Vorteile über den gesamten Lebenszyklus hinweg gesteigert.

Maßgeschneiderte ENERBOX-Lösung für europäische KMU

Der ENERBOX ES125kW-261/313kWh-LE integrierte Schrank wurde speziell für europäische kleine und mittlere Unternehmen entwickelt, darunter Produktionsbetriebe, Supermärkte und Unternehmen im Bereich Kühlkettenlogistik. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Marktorientierte Kapazität: Varianten mit 261 kWh und 313 kWh, die den europäischen Anforderungen an Anlagen zur Spitzenlastabdeckung, Notstromversorgung und Photovoltaik-Optimierung entsprechen

Vollständige EU-Konformität: Umfassende Sicherheits-, EMV- und Netzanschlusszertifizierungen, die den lokalen Normen entsprechen und sofort einsatzbereit sind

Geräuscharme Flüssigkeitskühlung: Präzise Temperaturregelung unter Einhaltung strenger europäischer Umwelt- und Lärmschutzvorschriften

Lokalisierte Betriebs- und Wartungsplattform: Mehrsprachige Schnittstellen mit Fernsteuerungsfunktionen und automatischen Strategien zur Peak-Valley-Arbitrage

Maßgeschneiderte Dienstleistungen: Der Ansatz „Ein Standort, eine Lösung" bietet maßgeschneiderte End-to-End-Energielösungen

Strategische Partnerschaften beschleunigen die Expansion in Europa

Im Rahmen der Messe unterzeichnete HIZENERGY drei strategische Kooperationsvereinbarungen mit europäischen Systemintegratoren, Projektentwicklern und O&M-Dienstleistern. Diese Partnerschaften nutzen lokale Projektressourcen, Fachwissen im Bereich Netzanschluss sowie die etablierte Glaubwürdigkeit bei Kunden, um die Marktdurchdringung in Deutschland, den Niederlanden, Italien, Spanien und Österreich zu beschleunigen.

Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Installation von über 6.000 Energiespeichersystemen im Inland hat HIZENERGY ein umfassendes Servicekonzept für den internationalen Markt etabliert, das Marktforschung, maßgeschneiderte Forschung und Entwicklung, Leistungstests unter extremen Bedingungen, Zertifizierung sowie einen lokal angepassten Kundendienst umfasst. Dieses umfassende System berücksichtigt die wichtigsten Anliegen europäischer Kunden hinsichtlich Produktkompatibilität, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und langfristiger Betriebssicherheit.

Auch in Zukunft will HIZENERGY die Energiewende in Europa mit leistungsstarken und kosteneffizienten Lösungen vorantreiben und dabei neue Maßstäbe für eine qualitativ hochwertige globale Expansion unter den chinesischen Energiespeicherunternehmen setzen.

Informationen zu HIZENERGY

HIZENERGY ist auf die Bereitstellung von Energiespeichersystemlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen spezialisiert, deren Kernstück das selbst entwickelte PCS bildet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zentralen Herausforderungen anzugehen und die entscheidenden Anforderungen an die Energiespeicherung im gewerblichen und industriellen Sektor zu erfüllen. Geleitet von seiner Mission „Flexible Energy for all" ist HIZENERGY bestrebt, seinen C&I-Kunden hocheffiziente, intelligente, sichere und zuverlässige Energiespeicherlösungen anzubieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.hizenergy-ess.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3001729/20260629180110_49_2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2948872/6017094/HIZENERGY_new_LPR_Logo.jpg

Cision

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