EQS-News: Mister Spex übergibt Logistik und Produktion an externe spezialisierte Partner und schließt Standort Berlin-Spandau

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Mister Spex übergibt Logistik und Produktion an externe spezialisierte Partner und schließt Standort Berlin-Spandau



30.06.2026 / 09:28 CET/CEST

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Mister Spex übergibt Logistik und Produktion an externe spezialisierte Partner und schließt Standort Berlin-Spandau

Mister Spex, einer der führenden Optiker Deutschlands, übergibt seine Logistik- und Produktionsleistungen künftig an externe spezialisierte Partner und schließt im Zuge dessen den Logistik-Standort Berlin-Spandau Ende 2026. Mit dem Schritt entwickelt das Unternehmen sein Operating Model in Richtung einer Asset-Light Struktur weiter und erwartet positive Effekte auf Profitabilität und Kostenflexibilität.

Mehr Flexibilität und Skalierbarkeit durch externe spezialisierte Partner

Künftig übernimmt Arvato, einer der weltweit führenden Dienstleister im Supply Chain Bereich, die Logistikdienstleistungen von Mister Spex. Dazu gehören unter anderem Inbound- und Outbound-Logistik, Warehousing sowie das Retourenmanagement. Durch die Zusammenarbeit mit Arvato kann Mister Spex seine Kostenstruktur flexibilisieren, Prozesse effizienter gestalten und künftiges Wachstum ohne den Aufbau zusätzlicher eigener Kapazitäten abbilden.

Im Produktionsbereich vertieft Mister Spex die Zusammenarbeit mit Rodenstock, einem langjährigen Partner des Unternehmens und führenden Hersteller hochwertiger Brillengläser. Bereits heute arbeitet Mister Spex bei Teilen seines Premium-Glasportfolios eng mit Rodenstock zusammen. Künftig übernimmt Rodenstock die vollständige Produktion verkaufsfertiger Brillen und Sonnenbrillen mit Sehstärke.

„In den vergangenen Jahren haben wir Mister Spex konsequent weiterentwickelt und unsere Organisation deutlich effizienter aufgestellt. Unser Ziel ist ein datengetriebenes Omnichannel-Modell mit einer Asset-Light-Struktur, das profitabel wächst. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern ist dafür ein wichtiger Baustein. Wir wachsen, ohne dass Infrastruktur und Ressourcen in gleichem Maße mitwachsen müssen. Gleichzeitig können wir unsere Ressourcen noch gezielter auf die Bereiche konzentrieren, in denen wir den größten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden schaffen. Dazu gehören insbesondere unsere augenoptische Expertise, die Weiterentwicklung unseres Sortiments, innovative Services rund um die Augengesundheit sowie ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis“, sagt Tobias Krauss, CEO von Mister Spex.

Die schrittweise Überführung der Logistik- und Produktionsprozesse erfolgt im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2026. Die vollständige Übernahme der Leistungen durch die Partner ist zum Jahreswechsel 2026/2027 vorgesehen.

Sozialverträgliche Umsetzung und Unterstützung der Mitarbeitenden

Von der Standortschließung sind etwa 125 Mitarbeitende betroffen. Mister Spex ist sich der Verantwortung gegenüber den betroffenen Kolleginnen und Kollegen bewusst und wird den Übergang eng begleiten. Für die betroffenen Mitarbeitenden wurde ein umfassendes Unterstützungspaket vorbereitet, das sowohl die finanzielle Absicherung während der Übergangsphase als auch die berufliche Neuorientierung unterstützt.

„Diese Entscheidung betrifft viele Kolleginnen und Kollegen, die über Jahre hinweg einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Mister Spex geleistet haben. Deshalb ist es uns wichtig, sie in dieser Phase bestmöglich zu unterstützen und ihnen Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen“, so Tobias Krauss.

Über Mister Spex

Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands. Das Unternehmen liefert Best-in-Class Optik-Services wie den Augengesundheits-Check und bietet das kuratierteste Designer-Brand-Portfolio im Markt. Mit dem Abo-Modell “Mister Spex Switch” hebt es den Servicegedanken auf die nächste Stufe und generiert wiederkehrende Umsätze mit hoher Kundenbindung. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden, über 120 eigenen Optikern sowie einem Netzwerk von aktuell 66 Stores in Deutschland entwickelt. Sein skalierbares, innovationsfähiges Omnichannel-Modell schafft eine einheitliche Datenbasis, konsistente Kundenerfahrung über alle Touchpoints und durchgängige Personalisierung und damit die Grundlage für profitables Wachstum bei disziplinierter Kostenbasis in einem strukturell wachsenden Markt.

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Unternehmenskommunikation:

Elina Schneiders I Head of Corporate Communications I elina.schneiders@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

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