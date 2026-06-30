EQS-News: Monport startet europaweit seinen Mid-Year Sale (Halbjahresaktion) mit Rabatten auf Lasergravierer und exklusiven Gratisgeschenken

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Monport startet europaweit seinen Mid-Year Sale (Halbjahresaktion) mit Rabatten auf Lasergravierer und exklusiven Gratisgeschenken



30.06.2026 / 10:00 CET/CEST

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BERLIN, LONDON und PARIS, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Monportkündigt seinen Mid-Year Sale in Deutschland, im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich an und bietet für begrenzte Zeit erhebliche Rabatte auf CO₂-Lasergravierer sowie Faserlaser-Gravursysteme und exklusive Gratisgeschenke sowie Rabatte auf Zubehör.

Die Aktion umfasst bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Lasergravursysteme sowie einen zusätzlichen Rabatt von 8 % auf Zubehör und kommt damit der steigenden Nachfrage nach Präzisionsfertigung, Individualisierung und Kleinserienfertigung in ganz Europa entgegen.

CO₂-Lasergravierer im Mid-Year Sale

Die CO₂-Lasergravierer von Monport sind sowohl für Einsteiger als auch für professionelle Produktionsumgebungen konzipiert und reichen von kompakten Desktop-Lasern bis hin zu fortschrittlichen smarten Gravurplattformen.

Monport Mega 70-W-CO₂-Lasergravierer und -schneider – 1.499,99 £ (vorher 4.999,99 £) Leistungsstarker 70-W-CO₂-Laser mit einer Gravurgeschwindigkeit von bis zu 600 mm/s für tiefe Schnitte, Serienfertigung und professionelle kundenspezifische Fertigung.

Monport 40 W Pro LightBurn-Ready CO₂-Lasergravierer – 499,99 £ (vorher 859,99 £) Kompakter CO₂-Lasergravierer der Einstiegsklasse mit CE-Zulassung und LightBurn-Kompatibilität.

CO₂-Lasergravierer der Reno-Serie Die Reno-Produktreihe erweitert das CO₂-Angebot von Monport um verbesserte Leistung und intelligente Bildverarbeitungsoptionen: Reno45 Pro – 999,99 £ (vorher 2.199,99 £) Reno65 – 1.199,99 £ (vorher 2.699,99 £) Reno65 Pro – 1.499,99 £ (vorher 2.999,99 £) Reno65 Pro Vision – 1.799,99 £ (vorher 3.599,99 £)

Die Reno-Serie wurde für Anwender entwickelt, die einen höheren Durchsatz, Gravuren im Großformat sowie optionale, bildverarbeitungsgestützte Präzision für die Serienfertigung und Anwendungen auf gekrümmten Oberflächen benötigen.

Rabatte auf Faserlasergravierer sind ebenfalls enthalten

Zusätzlich bietet Monport Sonderpreise für Faserlasergravierer zur Metallmarkierung und für industrielle Anwendungen auf Edelstahl, Aluminium und beschichteten Oberflächen an.

Monport GT 30 W Split-Faserlasergravierer – 1.799,99 £ (vorher 3.699,99 £)

Monport GPro 30 W MOPA-Faserlasergravierer – 2.199,99 £ (vorher 4.999,99 £)

Monport GA 20 W integrierte Faserlasermaschine – 1.299,99 £ (vorher 3.499,99 £)

Der Mid-Year Sale umfasst außerdem exklusive Gratisgeschenke beim Kauf jeder Lasermaschine sowie Paketangebote, mit denen sich die Start- und Erweiterungskosten für Werkstätten und kleine Fertigungsbetriebe senken lassen.

Alle Maschinen verfügen über Garantie, sind CE-konform und werden durch regionale Support-Dienstleistungen in ganz Europa unterstützt.

Deutschland:https://www.monportlaser.de/

Frankreich:https://www.monportlaser.fr/

Vereinigtes Königreich:https://www.monportlaser.uk/

Medienkontakt:

E-Mail:support@monportlaser.uk

Cision

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