EQS-News: Rockwell Automation kündigt deutschsprachige Staffel von ROKStudios zum Thema Lebenszyklus bei OEMs an

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Rockwell Automation kündigt deutschsprachige Staffel von ROKStudios zum Thema Lebenszyklus bei OEMs an



30.06.2026 / 11:05 CET/CEST

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Neue Interviews in deutscher Sprache zeigen, wie Maschinenbauer und Branchenführer in der DACH-Region lebenszyklusorientierte Strategien in den Bereichen Konstruktion, Implementierung und Betrieb vorantreiben

DÜSSELDORF, Deutschland, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation, gab heute den Start einer neuen Staffel von ROKStudios bekannt, in der erstmals Interviews in deutscher Sprache zu sehen sind. Die neuesten Folgen widmen sich führenden Perspektiven aus dem DACH-Raum, wobei der Schwerpunkt durchgängig darauf liegt, wie OEMs ihre Lebenszyklusstrategien weiterentwickeln, um Leistung, Widerstandsfähigkeit und langfristigen Wert zu steigern.

Michael Lampe (right), innovation manager at Meurer Verpackungssysteme GmbH, during his ROKStudios interview discussing how packaging manufacturers are adapting to sustainability requirements and evolving lifecycle strategies. His perspective is featured as part of a German-language ROKStudios season highlighting how machine builders across the DACH region are addressing material innovation, efficiency and long-term lifecycle value.

Die neuen Videos zeigen, wie Maschinenbauer mit zunehmender Komplexität, Nachhaltigkeits- und Sicherheitsanforderungen sowie sich wandelnden Kundenerwartungen umgehen – und dabei stets den klaren Fokus auf die Wertschöpfung über den gesamten Maschinenlebenszyklus legen.

„In einer Zeit, in der OEMs sowohl technologische als auch betriebliche Veränderungen bewältigen müssen, gewinnt die Beachtung des Lebenszyklus zunehmend an Bedeutung für die Art und Weise, wie Maschinen konstruiert, eingesetzt und gewartet werden", sagte Vincenzo Monaco, Country Director für die DACH-Region bei Rockwell Automation. „Diese Gespräche zeigen, wie Unternehmen in der Region Automatisierung, Daten und Services aufeinander abstimmen, um widerstandsfähigere und anpassungsfähigere Produktionsergebnisse zu erzielen."

Die deutschsprachige Staffel präsentiert eine Auswahl an Interviews, die sowohl externe als auch interne Einblicke von Rockwell Automation vereinen:

Michael Lampe, Innovationsmanager, Meurer Verpackungssysteme GmbH: untersucht, wie Verpackungshersteller die Sekundärverpackungen als Reaktion auf Nachhaltigkeitsanforderungen modernisieren. In seinem Interview beleuchtet er den Übergang von Kunststoff zu papierbasierten Materialien sowie die zunehmende Bedeutung von Flexibilität, Effizienz und digitalen Einblicken über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Vincenzo Monaco, Country Director, DACH, Rockwell Automation: bietet einen regionalen Einblick, wie Maschinenbauer ihre Prioritäten im Bereich der Automatisierung neu definieren – von Geschwindigkeit und Produktionsleistung hin zu Lebenszykluswert, Ausfallsicherheit und intelligenteren Entscheidungsprozessen, die durch KI und Daten ermöglicht werden.

Uwe Küppers, Business Lead, Lifecycle Services, Rockwell Automation: untersucht, wie sich OEMs über den gesamten Maschinenlebenszyklus hinweg auf Autonomie ausrichten, mit dem Schwerpunkt auf digitalem Engineering, vernetzten Systemen und einer engeren Abstimmung zwischen OEMs und Endnutzern, um eine langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Aus den Interviews ergibt sich ein durchgängiges Thema: OEMs entwickeln sich weg von projektbasierten Liefermodellen hin zu lebenszyklusorientierten Strategien, die Design, Daten und Services miteinander verbinden. Von Materialinnovationen und Nachhaltigkeit bis hin zu Autonomie und Widerstandsfähigkeit – die Diskussionen verdeutlichen, wie Entscheidungen, die bereits in einer frühen Entwurfsphase getroffen werden, die Effizienz bei der Inbetriebnahme, die Betriebsleistung und die langfristige Möglichkeit der Wartung beeinflussen.

ROKStudios dient weiterhin als Plattform für einen Experten-Dialog und bietet praktische, erfahrungsbasierte Einblicke von führenden Vertretern der Branche. Die deutschsprachigen Aufzeichnungen ermöglichen dem DACH-Publikum einen besseren Zugang zu diesen Erkenntnissen und unterstreichen die Bedeutung regionaler Dialoge für die Bewältigung globaler Herausforderungen in der Fertigungsindustrie.

Die neuen Folgen sind nun verfügbar, zusammen mit einer stetig wachsenden Sammlung von ROKStudios-Inhalten, in denen Branchenführer und Fachexperten aus dem gesamten Fertigungsökosystem zu Wort kommen.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt am Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise® in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com.

Rockwell Automation Logo

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Cision

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