EQS-News: Shelly Group sieht steigende Bedeutung intelligenter Gebäudeautomation vor dem Hintergrund zunehmender sommerlicher Hitzeperioden

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Shelly Group sieht steigende Bedeutung intelligenter Gebäudeautomation vor dem Hintergrund zunehmender sommerlicher Hitzeperioden



30.06.2026 / 11:00 CET/CEST

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Shelly Group sieht steigende Bedeutung intelligenter Gebäudeautomation vor dem Hintergrund zunehmender sommerlicher Hitzeperioden

Intelligente Steuerung von Klimatisierung, Verschattung und Energieverbrauch gewinnt an Bedeutung

Gebäude verursachen rund 40 % des Energieverbrauchs in der EU; Raumkühlung zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieanwendungen

Shelly sieht langfristige Wachstumsperspektiven für offene Smart-Building-Lösungen



Sofia / München, 30.Juni 2026 – Die Shelly Group SE (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, sieht vor dem Hintergrund zunehmender sommerlicher Hitzeperioden die langfristige Bedeutung intelligenter Energie- und Gebäudeautomation weiter steigen. Während Smart-Home-Technologien bislang häufig mit der Optimierung von Heizsystemen in Verbindung gebracht wurden, gewinnen die intelligente Steuerung von Klimaanlagen, Verschattung und Lüftung sowie ein effizientes Energiemanagement insbesondere während der Sommermonate zunehmend an Bedeutung.

Nach Angaben der Europäischen Kommission entfallen rund 40 % des Energieverbrauchs in der Europäischen Union auf Gebäude. Rund 80 % des Energieverbrauchs in Wohngebäuden werden für Heizung, Kühlung und Warmwasser aufgewendet. Gleichzeitig zählt die Raumkühlung nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) zu den weltweit am schnellsten wachsenden Energieanwendungen im Gebäudesektor. Steigende Temperaturen und häufigere Hitzewellen dürften diesen Trend in den kommenden Jahren weiter verstärken.

Die Lösungen der Shelly Group ermöglichen die intelligente Steuerung und Automatisierung energieintensiver Anwendungen wie Klimaanlagen, Lüftungssysteme oder automatisierter Verschattung sowie die kontinuierliche Überwachung des Energieverbrauchs. Hierzu zählen unter anderem die intelligenten Relais der Gen4-Serie zur Automatisierung elektrischer Verbraucher, die Energiezähler der Shelly Pro-Produktlinie zur Echtzeitüberwachung des Stromverbrauchs sowie Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die eine bedarfsgerechte Steuerung von Klimatisierungs- und Verschattungssystemen ermöglichen. Dank der tiefen Integration in die Energiemanagementlösungen führender Hersteller von Photovoltaik- und Batteriespeichersystemen ermöglichen Shelly-Lösungen die intelligente Nutzung selbst erzeugter Solarenergie. Klimaanlagen, Verschattung und weitere elektrische Verbraucher können automatisiert dann betrieben werden, wenn überschüssige Solarenergie verfügbar ist. So lassen sich Eigenverbrauch und Energieeffizienz erhöhen, während gleichzeitig der Wohnkomfort verbessert wird. Durch offene Standards und hohe Kompatibilität lassen sich die Produkte sowohl in bestehende Smart-Home-Umgebungen als auch in professionelle Gebäudeautomationslösungen integrieren.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group: „Die Anforderungen an Gebäude verändern sich grundlegend. Neben der effizienten Steuerung von Heizsystemen gewinnt auch die intelligente Regelung von Kühlung, Verschattung und Energieverbrauch zunehmend an Bedeutung. Gebäude müssen künftig Energie nicht nur effizient nutzen, sondern sie auch situationsabhängig und automatisiert steuern können. Gerade im Sommer eröffnet die Kombination aus Photovoltaik, Batteriespeichern und intelligenter Gebäudeautomation neue Möglichkeiten, den Eigenverbrauch lokal erzeugter Energie zu erhöhen, Energiekosten zu senken und gleichzeitig den Wohnkomfort zu verbessern. Mit unserem offenen Produkt-Ökosystem ermöglichen wir genau diese intelligente Vernetzung – sowohl im privaten als auch im professionellen Umfeld. Die zunehmende Elektrifizierung von Gebäuden, steigende Anforderungen an Energieeffizienz und der wachsende Bedarf an intelligenter Steuerung schaffen aus unserer Sicht attraktive langfristige Wachstumsperspektiven für den Markt der Gebäudeautomation.“

Die Shelly Group sieht den strukturellen Trend zu intelligenten, energieeffizienten und vernetzten Gebäuden als einen der wesentlichen Wachstumstreiber ihres adressierten Marktes. Mit Lösungen zur intelligenten Steuerung elektrischer Verbraucher, zur Überwachung des Energieverbrauchs sowie zur Automatisierung von Beleuchtung, Verschattung, Heiz- und Kühlsystemen adressiert das Unternehmen sowohl private Haushalte als auch professionelle Installateure, Systemintegratoren und gewerbliche Anwendungen. Insbesondere die intelligente Nachrüstung bestehender Wohn- und Gewerbeimmobilien bietet erhebliches Potenzial, um Energieeffizienz, Komfort und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden.



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vertreibt IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität sowie ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Fernsteuerung und Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Smartphones, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern.

Neben dem Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Produktion über Auftragsfertiger. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH, Benelux, Nordics und Iberia sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt.

Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG) notiert und in den SDAX einbezogen.



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Sprache: Deutsch Unternehmen: Shelly Group SE 51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3 1407 Sofia Bulgarien E-Mail: investors@shelly.com Internet: www.corporate.shelly.com ISIN: BG1100003166 WKN: A2DGX9 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2355062

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