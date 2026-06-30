EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Ergebnis 1. HJ 2025/2026 – Kerngeschäft auf Rekordkurs – Konzernüberschuss von 26,6 Mio. EUR, Prognose wird angehoben, Dividende von mindestens 14,80 EUR je Aktie geplant

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

sino AG | High End Brokerage: Ergebnis 1. HJ 2025/2026 – Kerngeschäft auf Rekordkurs – Konzernüberschuss von 26,6 Mio. EUR, Prognose wird angehoben, Dividende von mindestens 14,80 EUR je Aktie geplant



30.06.2026 / 16:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 30. Juni 2026

Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 (1. Oktober 2025 bis 31. März 2026) war für die sino AG sehr erfolgreich. Das Kerngeschäft befindet sich auf Rekordkurs. Die erfolgreiche Teilveräußerung der Beteiligung an der Trade Republic Bank GmbH prägt das Konzernergebnis maßgeblich.

Auf Basis dieser Entwicklung hebt der Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr

leicht an.

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres auf einen Blick:

- Provisionserträge: 7,16 Mio. EUR (+71 %)

- Abgewickelte Orders: 863.496 (+92 %)

- Cost-Income-Ratio: 0,69 (Vorjahr: 0,85)

- Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit, bereinigt um den Sondereffekt aus der Teilveräußerung von Trade Republic Anteilen:

rund 2,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR)

- Konzernüberschuss nach Steuern: 26,6 Mio. EUR (11,37 EUR je Aktie)

- Geplante Dividende: mindestens 14,80 EUR je Aktie

Die sino AG ist auf die aktivsten Trader in Deutschland spezialisiert und der Anbieter für Heavy Trader in Deutschland. Dieses Kerngeschäft entwickelt sich sehr dynamisch.

Die Zahl der abgewickelten Orders stieg gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um rund 92 % von 450.690 auf 863.496 – der stärkste Halbjahreswert seit dem Ausnahmejahr 2020/2021. Entsprechend legten die Provisionserträge um rund 71 % auf 7,16 Mio. EUR zu.

Trotz planmäßig höherer Verwaltungsaufwendungen verbesserte sich die operative Effizienz spürbar: Die Cost-Income-Ratio sank von 0,85 auf 0,69. Das starke Kerngeschäft und die daraus resultierenden deutlich gestiegenen Erlöse haben den Aufwandsanstieg überkompensiert und positiv zum Gesamtergebnis beigetragen.

Maßgeblich geprägt ist das Halbjahresergebnis durch die im Dezember 2025 vereinbarte Teilveräußerung von Anteilen an der Trade Republic Bank GmbH. Aus der ersten, bereits realisierten Tranche resultiert ein Ergebnisbeitrag von rund 25,16 Mio. EUR nach Steuern, der im Konzernergebnis zum 31. März 2026 enthalten ist. Dieser Transaktion lag eine Bewertung von 12,5 Mrd. EUR für Trade Republic zugrunde.

Die zweite Tranche des Verkaufs wurde nach Abschluss des ersten Halbjahres, am 28. Mai 2026, vollzogen; hieraus ergibt sich ein weiterer Ergebnisbeitrag von rund 13,31 Mio. EUR nach Steuern, der das Konzernergebnis für das Gesamtjahr entsprechend erhöhen wird. Über beide Tranchen summiert sich der Ergebnisbeitrag damit auf rund 38,47 Mio. EUR nach Steuern.

Aus treuhänderisch gebundenen und veroptionierten Trade Republic Anteilen im Zusammenhang mit Managementoptionen – deren Ausübung der Vorstand bis August 2029 für sehr wahrscheinlich hält – ist zudem ein zusätzlicher Veräußerungsgewinn von rund 4,9 Mio. EUR nach Steuern zu erwarten.

Auch nach der Teilveräußerung bleibt sino an Trade Republic beteiligt und partizipiert an deren Entwicklung. Trade Republic ist in 18 europäischen Ländern aktiv und betreut nach eigenen Angaben per September 2025 mehr als 10 Millionen Kunden mit einem verwalteten Vermögen von über 150 Mrd. EUR. Derzeit entspricht die wirtschaftliche Beteiligung der sino Beteiligungen GmbH an Trade Republic rund 1,77 % (fully diluted).

Auf Grundlage der Entwicklung im ersten Halbjahr und bis heute hebt der Vorstand die Prognose für das operative Geschäft leicht an.

Für das Geschäftsjahr 2025/2026 rechnet er nunmehr mit operativen Erträgen zwischen 12,2 und 13,8 Mio. EUR (zuvor: 11,1 bis 13,4 Mio. EUR), allgemeinen Verwaltungsaufwendungen zwischen 8,7 und 9,4 Mio. EUR (zuvor: 9,2 bis 10,7 Mio. EUR) sowie einem operativen

Ergebnis vor Steuern zwischen 3,4 und 4,6 Mio. EUR (zuvor: 2,9 bis 4,1 Mio. EUR).

Die Cost-Income-Ratio wird zwischen 0,63 und 0,77 erwartet (zuvor: 0,69 und 0,96).

Einschließlich der Ergebniseffekte beider Tranchen aus der Trade-Republic-Transaktion erwartet der Vorstand einen Konzernjahresüberschuss in einer Spanne von 40,8 bis 41,6 Mio. EUR nach Steuern.

Die Satzung der sino AG sieht vor, dass Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an der Trade Republic Bank GmbH grundsätzlich zu mindestens 90 % an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Verwaltung plant daher, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025/2026 eine Dividende von mindestens 14,80 EUR je Aktie vorzuschlagen. In den letzten Jahren hat die sino regelmäßig einen großen Teil des operativen Jahresüberschusses als Dividende ausgeschüttet.

„Unser operatives Kerngeschäft läuft so stark wie lange nicht – die deutlich gestiegenen Orderzahlen und die verbesserte Effizienz zahlen sich aus. Unser Fokus ist und bleibt bei den aktivsten Tradern in Deutschland", so Ingo Hillen und Karsten Müller, Vorstände der sino AG.

„Zugleich freuen wir uns sehr, dass wir erneut, diesmal zu einer ‚Decacorn‘ Bewertung, einen Teil unserer Trade Republic Anteile haben veräußern können. Wir sind und bleiben außerordentlich optimistisch für die weitere Entwicklung von Trade Republic – auch und gerade im Hinblick auf den Start des Altersvorsorgedepots in Deutschland im Januar 2027.“

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611-2040

30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2357190

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2357190 30.06.2026 CET/CEST