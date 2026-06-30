EQS-News: Sommer in Shanghai eröffnet Saison der Stadtabenteuer

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Sommer in Shanghai eröffnet Saison der Stadtabenteuer



30.06.2026 / 09:45 CET/CEST

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SHANGHAI, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von german.shanghai.gov.cn

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Die internationale Konsumsaison „Sommer in Shanghai 2026" findet von Juli bis Oktober statt und erstreckt sich über den Sommer, das Mittherbstfest und den Nationalfeiertag. Unter dem Motto „Sommer in Shanghai – Familienspaß für alle" präsentiert die Veranstaltung die vielfältigen Angebote der Stadt sowohl für Einheimische als auch für Besucher.

Das Programm ist nach den Buchstaben des englischen Wortes SUMMER gegliedert und umfasst sechs Themenbereiche: Sport, Stadterkundung, Museen, Musik, Unterhaltung und Entspannung.

S – Sport

Der Sportbereich legt den Schwerpunkt auf hochkarätige Turniere und Breitensportaktivitäten.

Zu den Höhepunkten zählt das Rolex Shanghai Masters, ein ATP-1000-Turnier, das als einzige Veranstaltung dieser Art in Asien die weltbesten Spieler nach Shanghai zieht. Ebenfalls kehrt die FIM Motocross-Weltmeisterschaft (MXGP) in Shanghai zurück, die rasanten Rennsport einer der renommiertesten internationalen Motocross-Serien bietet.

U – Urban (Stadterkundung)

Der Urban-Bereich konzentriert sich auf typische Stadterlebnisse, die Besucher dazu einladen, Shanghai aus verschiedenen Blickwinkeln zu entdecken.

Vorgestellt werden unter anderem das neu gestaltete Internationale Lichtfestival Shanghai (Shanghai International Light Festival) sowie die Shanghaier Modewoche Frühjahr/Sommer 2027 (Shanghai Fashion Week), die unter dem Motto „Überall ist ein Laufsteg" steht.

M – Museum

Der Museumsbereich stellt immersive Kulturerlebnisse und bedeutende Ausstellungen in den Mittelpunkt.

Ein Höhepunkt ist die Ausstellung „Auf dem Gipfel des Weltbaums – Alte Zivilisationen Amerikas" im Shanghaier Museum, die einen umfassenden Überblick über die alten Zivilisationen Mittel- und Südamerikas bietet.

Begleitend dazu werden speziell abgestimmte Pakete angeboten, darunter das „Fünf-Elemente-Verbundserlebnis", das Artefakte, Menschen, Tiere, Pflanzen und Lebensmittel miteinander verbindet. Zudem werden Kombitickets in Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Shanghaier Zoo und dem Expo-Kulturpark angeboten.

M – Musik

Der Musikbereich konzentriert sich auf Live-Auftritte und sommerliche Abendveranstaltungen.

Ein besonderes Ereignis ist das 17. „Music in the Summer Air"-Festival, das führende internationale Orchester nach Shanghai bringt. Im Rahmen des „City Symphony"-Programms des Festivals finden die Aufführungen auch in Einkaufsvierteln der gesamten Stadt statt.

Zu den weiteren Angeboten gehören spezielle Konzertpakete, inspiriert vom Komponisten Felix Mendelssohn, die Konzertkarten mit exklusiven Kulturartikeln kombinieren.

E – Entertainment (Unterhaltung)

Der Entertainment-Bereich bietet Besuchern aller Altersgruppen sommerliche Unterhaltung mit Themenpark-Erlebnissen, Gaming, Animation und weiteren immersiven Aktivitäten.

Das Shanghai Disney Resort wird sein 10-jähriges Jubiläum mit speziellen Sommerprogrammen für Gäste aus aller Welt feiern. Weitere Veranstaltungen sind der Internationale Gaming- und Animationsmonat „Sommer in Shanghai" (Shanghai Summer International Gaming and Animation Month) sowie Redland 2.0.

R – Relax (Entspannung)

Der Relax-Bereich zielt darauf ab, familienfreundliche Erlebnisse in ruhigerem Tempo zu schaffen.

Zu den vorgestellten Veranstaltungen gehören die 28. Asiatische Haustiermesse (Pet Fair Asia), die Tierhalter und Branchenteilnehmer aus aller Welt zusammenbringt, sowie die Sommer-Tourismus-Saison des Tourismusfests von Shanghai (Shanghai Tourism Festival Summer Tourism Season), die in der ganzen Stadt immersive Kultur- und Tourismusaktivitäten bietet.

Cision

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