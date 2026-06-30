EQS-News: Triton Partners nimmt exklusive Verhandlungen zur Übernahme der Geschäftsaktivitäten für Kraftstoffprüfungen und -inspektionen von Bureau Veritas auf

Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

Triton Partners nimmt exklusive Verhandlungen zur Übernahme der Geschäftsaktivitäten für Kraftstoffprüfungen und -inspektionen von Bureau Veritas auf



30.06.2026 / 07:55 CET/CEST

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Triton Partners nimmt exklusive Verhandlungen zur Übernahme der Geschäftsaktivitäten für Kraftstoffprüfungen und -inspektionen von Bureau Veritas auf

London (Vereinigtes Königreich), 30. Juni 2026 – Der von Triton Partners beratene Triton Fund 6 hat exklusive Verhandlungen mit Bureau Veritas über den Erwerb von dessen Geschäftsaktivitäten für Öl- & Petrochemie- und Kohleprüfungen („BVF“), einem weltweit führenden Anbieter von geschäftskritischen Prüf- und Inspektionsdienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette für konventionelle und Spezialkraftstoffe, aufgenommen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen.

BVF betreibt ein globales Netzwerk von 320 Standorten in 45 Ländern, an denen 7.400 Fachkräfte mehr als 8.000 Kunden weltweit betreuen. Das Unternehmen hat seine weltweit führende Position durch eine Kombination aus strategischen Akquisitionen – darunter Inspectorate, MaxxamAnalytics und Analysts, Inc. – sowie durch nachhaltige organische Investitionen aufgebaut, um seine geografische Präsenz und sein Dienstleistungsangebot zu erweitern. BVF profitiert von einer stabilen Nachfrage, die durch immer höhere Qualitätsanforderungen, den wachsenden globalen Energiehandel und den anhaltenden Bedarf an unabhängigen Prüf- und Inspektionsdienstleistungen getrieben wird.

„Der Bereich Testing & Inspection steht im Mittelpunkt unserer Strategie für den Sektor Business Services, in dem wir in geschäftskritische Dienstleistungsplattformen investieren, die von langfristigen strukturellen Wachstumstrends getragen werden. Wir sind davon überzeugt, dass BVF ideal positioniert ist, um von den zunehmenden globalen Energieflüssen, den sich wandelnden Kraftstoffmärkten und der steigenden Nachfrage nach unabhängigen Prüf- und Inspektionsdienstleistungen zu profitieren“, sagt Idris Vally, Investment Advisory Professional, Business Services.

„BVF hat sich im Laufe der Jahre in seinen Endmärkten einen hervorragenden Ruf erarbeitet und ist in einem attraktiven, strukturell wachsenden Markt tätig. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam und allen Mitarbeitenden in der nächsten Wachstumsphase als eigenständiges Unternehmen. Triton Partners wird BVF mit Kapital, Branchenexpertise und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Carve-outs unterstützen. Wir danken Bureau Veritas für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, der neue Eigentümer von BVF zu werden", fügt Matthew Turner, Senior Partner, hinzu.

Die Transaktion ist nach den Übernahmen von Hanab, Keenfinity und MacGregor der vierte Carve-out von Triton Partners im unter dem Dach von Triton Fund 6. Corporate Carve-outs sind ein prägendes Merkmal der Mid-Market-Strategie von Triton und machen etwa die Hälfte aller Investitionen der Plattform aus.

Über Triton Partners

Triton Partners ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz seiner Partner befindet. Triton Partners hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und konzentriert sich darauf, in Unternehmen zu investieren, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten.

Triton Partners beschäftigt mehr als 150 Investment Professionals und Experten für verschiedene Fachbereiche, in drei aufeinander abgestimmten Strategien: Mid-Market Private Equity (TMM), Smaller-Mid-Cap Private Equity (TSM) und Opportunistic Credit (TDO).

Medienkontakte: Triton: media@triton-partners.com

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