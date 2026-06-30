EQS-News: VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Neuvermietung eines Logistikzentrums in Den Hoorn/Niederlanden

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VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Neuvermietung eines Logistikzentrums in Den Hoorn/Niederlanden



30.06.2026 / 07:00 CET/CEST

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VIB Vermögen AG: Erfolgreiche Neuvermietung eines Logistikzentrums in Den Hoorn/Niederlande

Neuburg a.d. Donau, 30.06.2026 – Die VIB Vermögen AG („VIB"), ISIN: DE000A2YPDD0, hat das Logistikzentrum Meerkamp 6 & 8 in Den Hoorn/Niederlande komplett neu vermietet. Es handelt sich um ein hochmodernes Gebäude, Baujahr 2022, in sehr verkehrsgünstiger Lage an der Autobahn A4 mit einer vermietbaren Fläche von gut 29.000 m2, 182 Stellplätzen und der BREEAM Zertifizierung „very good“.

Das Zentrum war in Folge der Insolvenz des Bestandsmieters kurzfristig verfügbar und wurde sehr erfolgreich an zwei bonitätsstarke Unternehmen neu vermietet. Das Objekt ist Teil des von der VIB im Rahmen ihres Geschäfts mit institutionellen Investoren betreuten Fonds RLI-GEG Logistics & Light Industrial III.

„Wir konnten dieses sehr attraktiv gelegene und neuwertige Objekt in Rekordzeit zu für uns sehr erfreulichen Konditionen aus einer Sondersituation heraus neu vermieten. Hier zeigt sich erneut die Kompetenz unseres Hauses im Vermietungsmarkt und Asset Management – in diesem Fall im internationalen Kontext sowie die effektive Zusammenarbeit zwischen der Branicks Onsite GmbH als beteiligtem Asset Manager und der VIB innerhalb der Branicks Gruppe“, sagte Christian Fritzsche, seit 1. Juni 2026 Vorstand der VIB mit Zuständigkeit für das Institutional Business der Gesellschaft.



Über die VIB Vermögen AG:

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus den Assetklassen Logistik & Light Industrial sowie Büro. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).

Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen eines 360 Grad Ansatzes: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

Ansprechpartner:

Investor Relations:

VIB Vermögen AG

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-949

Fax: + 49 (0)8431 9077-1949

ir@vib-ag.de

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