EQS-NVR: AGROB Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: AGROB Immobilien AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

AGROB Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.06.2026 / 16:33 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

AGROB Immobilien AG

Münchener Straße 101

85737 Ismaning

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 30.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

16.198.000

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AGROB Immobilien AG Münchener Straße 101 85737 Ismaning Deutschland Internet: www.agrob-ag.de

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