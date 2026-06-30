EQS-NVR: AGROB Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: AGROB Immobilien AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
AGROB Immobilien AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

30.06.2026 / 16:33 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

AGROB Immobilien AG
Münchener Straße 101
85737 Ismaning
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)30.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

16.198.000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AGROB Immobilien AG
Münchener Straße 101
85737 Ismaning
Deutschland
Internet:www.agrob-ag.de
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2357170 30.06.2026 CET/CEST

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