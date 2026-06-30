EQS-NVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: LEG Immobilien SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

LEG Immobilien SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



30.06.2026 / 13:28 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

LEG Immobilien SE

Flughafenstraße 99

40474 Düsseldorf

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 30.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

76848472

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LEG Immobilien SE Flughafenstraße 99 40474 Düsseldorf Deutschland Internet: www.leg-se.com

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