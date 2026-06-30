EQS-PVR: Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Vulcan Energy Resources Limited
Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.06.2026 / 15:51 CET/CEST
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Vulcan Energy Resources Limited
|Straße, Hausnr.:
|Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
|PLZ:
|WA 6000
|Ort:
|Perth
Australien
|Legal Entity Identifier (LEI):
|8945006OYFHQ9HE4XE54
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: STATE STREET CORPORATION
Registrierter Sitz, Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|24.06.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,04 %
|0,00 %
|3,04 %
|478.660.737
|letzte Mitteilung
|2,95 %
|0,00 %
|2,95 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|AU0000066086
|14.564.888
|%
|3,04 %
|Summe
|14.564.888
|3,04 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|%
|Summe
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|%
|Summe
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|STATE STREET CORPORATION
|%
|%
|%
|STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY
|%
|%
|%
|STATE STREET CORPORATION
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS, INC.
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS, AUSTRALIA, LIMITED
|%
|%
|%
|STATE STREET CORPORATION
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS, INC.
|%
|%
|%
|SSGA FUNDS MANAGEMENT, INC.
|%
|%
|%
|STATE STREET CORPORATION
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS, INC.
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS INTERNATIONAL HOLDINGS INC.
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS SWITZERLAND HOLDINGS GMBH
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LIMITED
|%
|%
|%
|STATE STREET CORPORATION
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS, INC.
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS SWITZERLAND HOLDINGS GMBH
|%
|%
|%
|STATE STREET GLOBAL ADVISORS LIMITED
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|30.06.2026
30.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vulcan Energy Resources Limited
|Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
|WA 6000 Perth
|Australien
|Internet:
|www.v-er.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2357130 30.06.2026 CET/CEST
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