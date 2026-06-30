EU will Bürokratie bei Auslands-Entsendung von Arbeitnehmern abbauen

Berlin, ⁠30. Jun (Reuters) - Die Entsendung von Arbeitnehmern in andere EU-Staaten soll durch ein neues zentrales Meldeportal deutlich einfacher werden. Der Ausschuss ‌der Ständigen Vertreter im Rat der Europäischen Union (EU) habe am Dienstag dem entsprechenden Verordnungstext ⁠zugestimmt, ⁠teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Die Einigung mit dem Europäischen Parlament gilt als wichtiger Schritt zum Bürokratieabbau im Binnenmarkt. Bevor die EU-Kommission das Portal ‌aufbauen kann, müssen das ‌EU-Parlament und der Ministerrat der Einigung noch formal zustimmen.

Deutschland sei - nach Daten für 2023 - ⁠mit etwa 300.000 Entsendungen in andere EU-Staaten ‌sowohl eines der ⁠Hauptentsendeländer als auch mit etwa 1,5 Millionen Entsendungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten eines der Hauptaufnahmeländer, erklärte das BMWE. Nach ‌Berechnungen der ⁠EU-Kommission könne das neue Portal ⁠den Zeitaufwand für eine Entsendungsmeldung um durchschnittlich 73 Prozent reduzieren. Solche Meldungen dienen der Überwachung von Mindestarbeitsbedingungen wie Lohn und Arbeitsschutz, um Sozialdumping zu verhindern.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)