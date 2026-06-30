Handelsverband: Frühes WM-Aus kann zu Rückgang von Impulskäufen führen

Berlin, 30. Jun (Reuters) - ⁠Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft stimmt nicht nur Fans traurig, sondern auch die Einzelhändler. "Die Konsumstimmung ist zum großen Teil Psychologie, und das frühe Fußball-WM-Aus der deutschen Mannschaft könnte durchaus zum Rückgang von Impulskäufen führen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Das betreffe vor ‌allem Artikel mit WM-Editionen, etwa WM-gebrandete Lebensmittel. Auch klassische deutsche Fanartikel wie Trikots oder Fahnen dürften nach dem überraschenden Ausscheiden im Sechszehntelfinale gegen Paraguay weniger gekauft werden.

Das trifft nicht zuletzt den Sportartikelkonzern ⁠Adidas, der die ⁠deutsche Nationalmannschaft letztmalig ausrüstet. Der Aktienkurs gab zeitweise um mehr als zwei Prozent nach.

Auch Konsumforscher befürchten einen Dämpfer. "Die Konsumlaune ist ja gegenwärtig ohnehin schlecht", sagte Konsumforscher Rolf Bürkl vom Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM). "Mit dem frühen Ausscheiden bei der WM ist zumindest die Möglichkeit genommen worden, dass die Konsumstimmung in Deutschland etwas Unterstützung erhält."

"VON ZURÜCKHALTUNG GEPRÄGT"

Ähnlich schätzen das Bankenökonomen ein. "Mit dem Ausscheiden der Fußball-Nationalmannschaft ist ein neuer Dämpfer ‌zu verarbeiten", sagte der Chefvolkswirt von ABN Amro Deutschland, Alexander ‌Krüger. "Die Grundhaltung der Verbraucher wird wohl von Zurückhaltung geprägt sein." Das sieht so auch der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. "Größere Fan-Meilen hätten positiv zu den Umsätzen beigetragen und auch das Hotel- und Gaststättengewerbe hätte sicherlich davon ⁠profitiert", sagte er. Die Effekte wären allerdings nicht signifikant gewesen.

Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann schied in ‌der Nacht zum Dienstag mit einer Niederlage im Elfmeterschießen ⁠gegen Paraguay frühzeitig aus dem WM-Turnier in Kanada, den USA und Mexiko aus. Der Handel hatte nach anfänglichen Erfolgen bei der Weltmeisterschaft auf etwas Schwung gehofft. "Mit dem Erreichen der KO-Runde der deutschen Fußball-Nationalmannschaft registriert der Textil- und Modehandel aktuell spürbare Nachfrageimpulse", teilte etwa der Handelsverband ‌Textil Schuhe Lederwaren (BTE) vorige Woche mit. Fans interessierten sich ⁠vor allem für Fußballtrikots, Hosen, Shorts und ⁠Hüte. Der HDE geht nach dem frühen WM-Aus der deutschen Mannschaft aber nicht davon aus, dass dies "einen spürbaren Einfluss auf den Umsatz haben wird", wie Hauptgeschäftsführer Genth betonte. Da das Turnier im Ausland ausgetragen werde, habe man ohnehin keinen starken Umsatzschub erwartet.

Angesichts der Friedenssignale im Nahost-Konflikt schöpften die Verbraucher in Deutschland wieder ein wenig mehr Zuversicht. Das Konsumklima-Barometer für Juli stieg um 0,5 Punkte auf minus 29,2 Zähler, wie die GfK-Marktforscher und NIM mitteilten. Nach den Worten von NIM-Konsumforscher Bürkl ist es derzeit für die meisten Verbraucher wichtiger, dass die geplanten Reformen bei Rente, Gesundheit, Pflege und ⁠Steuer rasch umgesetzt werden. "Dies würde die anhaltende Verunsicherung reduzieren, Planungssicherheit schaffen und dem Konsum damit etwas Rückenwind geben", sagte Bürkl.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)