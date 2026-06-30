Familien und Rentner sorgen für bessere Verbraucherlaune in Deutschland

Berlin, 30. ⁠Jun (Reuters) - Grund für das leicht verbesserte Konsumklima in Deutschland ist vor allem ein erhöhtes Verbrauchervertrauen bei Familien und Rentnern. Bei Paaren, Single-Haushalten und anderen Haushaltstypen fällt die Stimmung dagegen etwas pessimistischer aus, wie die GfK-Marktforscher und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Dienstag ‌mitteilten. "Dass Familien und Rentnerhaushalte wieder etwas zuversichtlicher werden, dürfte vor allem daran liegen, dass die Inflation schwächer ausfällt als nach dem Energiepreisschock befürchtet", sagte NIM-Expertin Anja ⁠Bauer. Dazu ⁠trügen der Tankrabatt und die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung rund um den Iran-Krieg bei.

Die Nürnberger Marktforscher legten erstmals eine Analyse vor, die die Konsumstimmung aufschlüsselt - und zwar nach Alter, Einkommensgruppen und Haushaltstypen. Vorige Woche hatten die Experten bereits ihre monatliche Umfrage unter rund 2000 Verbrauchern vorgelegt. Demnach stieg das Konsumklima-Barometer für Juli um ‌0,5 Punkte auf minus 29,2 Zähler und stabilisierte ‌sich damit auf niedrigem Niveau. Den neuen Detail-Daten zufolge war das Klima bei Familien mit minus 8,3 Punkten deutlich besser als im Durchschnitt. Bei Rentnerhaushalten gab es zwar eine Verbesserung ⁠um zwölf Punkte, ihr Konsumklima war aber mit minus 44,0 Punkten am pessimistischsten.

GENERATION Z ‌DEUTLICH WENIGER PESSIMISTISCH

Weiterführende Analysen des NIM zeigen, ⁠dass sich vor allem die Konjunkturerwartungen von Familien und Rentnerhaushalten nach den spürbaren Einbrüchen schneller erholen als in anderen Gruppen. "Hauptgrund sind die deutlich gedämpften Einkommenserwartungen", erklärte das NIM. "Zwar halten sie es seltener für ratsam, angesichts der ‌wirtschaftlichen Lage zu sparen." Dennoch hätten Rentner ⁠keine höhere Bereitschaft, größere Dinge wie Möbel oder ⁠Autos zu kaufen.

Schaut man sich das Alter der befragten Personen an, ergibt die Umfrage ein klares Ergebnis. Junge Menschen der sogenannten Generation Z, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden, sind deutlich weniger pessimistisch als Ältere. Ihr Barometer für das Konsumklima liegt bei nur rund minus sechs Punkten. "Die Konsumlaune der Gen Z hat sich weniger stark durch Multikrisen eingetrübt als die Konsumlaune der Babyboomer oder der Gen X", hieß es. "Seit etwa einem Jahr trübt sich das Klima ⁠aber über alle Generationen hinweg ein."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)