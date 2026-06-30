Was bewegt die Aktie?

Bernstein senkte die Umsatzprognose für das zweite Quartal um rund zweieinhalb Prozent und verweist klar auf höhere Energiekosten infolge des Iran-Kriegs. Steigende Energiekosten drücken direkt auf die Marge. RBC reduzierte die Schätzungen ebenfalls und nahm das Kursziel leicht von 221 auf 217 Euro zurück, bleibt aber bei einem Sector-Perform-Rating. JP Morgan erwartet, dass die Markterwartungen eher zum unteren Ende der Unternehmenszielspanne laufen.

Dazu kommt eine schwächere Baukonjunktur in Deutschland. Der Zementverbrauch liegt inzwischen rund 30 Prozent unter dem Niveau von 2020. Hohe Zinsen und eine schwache Investitionsnachfrage verstärken das Problem. Das alles lastet auf Heidelberg Materials.

Charttechnik

Die Aktie verlor zuletzt ihre Trendlinie und kämpft nun um deren Rückeroberung. Für eine Stabilisierung wäre ein schneller Anstieg in Richtung 180 Euro wichtig. Gelingt das nicht, deutet die Kombination aus hohem Abwärtsmomentum und einer anschließenden Dreiecksbewegung eher auf eine Fortsetzung nach unten. Fällt der Kurs durch die nächsten Unterstützungszonen, liegt bei rund 135 Euro eine stärkere Unterstützung.

Martins Einschätzung

Nach diesem starken Rutsch jetzt den Boden abgreifen zu wollen, halte ich für riskant. Solange die Aktie die verlorene Trendlinie nicht zurückerobert und die Belastungen durch Energiekosten und schwache Baunachfrage bestehen, bleibe ich hier lieber zurückhaltend.